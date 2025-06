Ejecutivo autoriza nuevas ampliaciones presupuestarias

A través de los decretos 4129, 4130 y 4131, todos con fecha 27 del presente mes, la Presidencia de la República autoriza al MEF a modificar la estimación de los ingresos de las entidades descentralizadas.

También autoriza la ampliación de créditos presupuestarios, así como de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero 2025 de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Gobierno departamental de Concepción y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La ampliación para la UNA, mediante Decreto N° 4129, es por el monto de G. 645.950.386 para la contratación de servicios de control de calidad, adquisición de productos de impresión, así como la culminación de obras.

El Decreto N° 4130 amplía el crédito presupuestario de la gobernación de Concepción por un monto de G. 1.952.257.103 para realizar mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos, muebles de oficina y edificios.

Asimismo, para la adquisición de equipos de comunicación y señalamientos, construcción de obras de uso institucional, otorgar subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado, realizar transferencias para alimentación escolar así como para cancelar deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores.

El Decreto N° 4131 amplía el crédito presupuestario para la Dinac por un monto de G. 9.667.532.906, para contar con crédito presupuestarios para servicios técnicos y profesionales, maquinarias y equipos industriales.

Ampliación presupuestaria

Los nuevos decretos se suman a las ampliaciones autorizadas desde inicio del año, que en su mayor parte son destinados a cubrir gastos corrientes, entre ellos aumento salarial, bienes de consumo, insumos, becas, creación de cargos, pasajes, viáticos, combustibles y alimentación escolar, entre otros.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) había empezado el año en G. 133,2 billones (US$ 17.599 millones, pero ya en el primer trimestre con las primeras ampliaciones pasó a G. 134,2 billones (US$ 17.730 millones), lo que representa un aumento de G. 994.701 millones (US$ 131,4 millones).