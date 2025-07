En foro advierten colapso del transporte público: “El sistema está en terapia intensiva”

Usuarios del transporte público, expertos, autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) y empresarios del sector se reunieron ayer en el Foro de Movilidad y Transporte Urbano, organizado por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), donde debatieron sobre la crítica situación del sistema de transporte en el país.

Todos los sectores coincidieron en que el transporte público de Asunción y el área metropolitana está en terapia intensiva y que se requieren reformas urgentes para revertir la crisis. Actualmente, solo el 15% de la movilidad urbana se realiza en buses; el resto se da mayormente en vehículos particulares.

El panel-debate fue moderado por el economista Jorge Garicoche, quien consultó a los participantes sobre la situación actual del sector. El Ing. Rolando González, director de Transporte Metropolitano del VMT, habló de los “avances”, como el control a las empresas a través del GPS, y señaló que el monto del subsidio estatal ronda los US$ 50 millones al año. También mencionó la implementación del servicio nocturno “Búho”, que —según él— será ampliado, y que se encuentran en proceso de licitación los 30 buses eléctricos donados por Taiwán, aún no operativos.

A su turno, el ingeniero Andrés Mallada, experto en transporte, fue categórico al afirmar que el sistema está en fase terminal y que Asunción corre el riesgo de convertirse en la primera ciudad del continente en quedarse sin transporte público.

“Estamos en terapia intensiva. El sistema está agonizando. Cada vez se muere más. La situación es catastrófica. Hoy, solo el 15% de la población utiliza el transporte público”, alertó.

Mallada sostuvo que el servicio necesita una reestructuración urgente mediante una reingeniería operativa, con vías exclusivas, sistemas troncales y alimentadores, lo que permitiría optimizar costos y eficiencia.

Pasajeros instan a la ciudadanía a presionar por un mejor servicio

Por su parte, Mauricio Maluff, representante de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), afirmó que el sistema vive en crisis permanente y que la “regulada” forma parte del día a día.

“La semana pasada se habló de una posible regulada de transportistas. Lo insólito es que, incluso sin regulada oficial, los usuarios compartieron imágenes que demostraban la falta de buses: por ejemplo, la línea 133 tenía solo tres unidades en circulación”, denunció.

Maluff recordó que la necesidad de una reforma del sistema ya se planteaba desde los años 80, pero nunca se ejecutó. Señaló que ahora es clave el rol de la ciudadanía organizada, para ejercer presión política y exigir cambios estructurales.

“Vamos al colapso”, advierte Cetrapam y enfatiza “el que avisa no traiciona”

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, respondió con dureza a las afirmaciones del VMT en el panel y desestimó los supuestos avances.

“Con todo respeto lo digo, ingeniero (dirigiéndose a González), no comparto ni una línea de lo que expuso. Habló del GPS, de Google Maps… Eso no le importa al pasajero. El pasajero quiere que el ómnibus llegue a tiempo. Tenemos visiones diferentes sobre cómo mejorar el sistema”, lanzó.

Ruiz Díaz aseguró que nada se ha hecho para mejorar el servicio, y también advirtió que Asunción podría convertirse en la primera ciudad del mundo sin transporte público operativo. También cuestionó el proyecto de ley que impulsa el Gobierno, al que calificó de engañoso: “Se quiere hacer creer que todo se solucionará con una ley. Que se va a firmar, aprobar, vamos a dormir y despertar viajando en meteoritos. ¡Mentira! Al día siguiente estaremos igual o peor”, ironizó.

Finalmente, remarcó que no se trata de una amenaza, sino de una advertencia: “Vamos al colapso. No hay un cambio de rumbo. Lo hemos advertido. No es una puja de poder, sino una muestra de prudencia. No decimos que vamos a parar, decimos que no tenemos condiciones de seguir con el nivel de respuesta que hoy tiene la autoridad de aplicación”, concluyó.