Jubilados tienen esperanzas de cobrar tras promesa de interventor de la Municipalidad de Asunción

Los jubilados tienen mucha esperanza de cobrar sus haberes jubilatorios tras la promesa del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, quien se comprometió a honrar la deuda que tiene el municipio con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios Municipales la semana que viene.

“Él desde un principio nos manifestó su interés de ayudar a solucionar la situación de los jubilados municipales, puesto que ya estamos al cuarto mes sin que se perciban los haberes correspondientes. La semana pasada prometió pagarnos una vez que se entere de todas las circunstancias que conllevaban esta situación. Y en primer término dijo que iba a identificar la cuenta en la cual se depositaban lo concerniente a la transferencia a la caja, o sea, los aportes de los activos a la caja. Quedamos en eso y ayer volvimos a presentarnos junto a él y nos recibió nuevamente con tanta amabilidad y empatía y ahí ya él precisó que la semana que viene él estaría abonando a los jubilados municipales en su totalidad”, refirió Rita Duarte, una de las voceras de los afectados.

Sobre la reunión entre Venancio Díaz, presidente de la Caja, y Carlos Pereira, dijo que Díaz debería ponerse a disposición de los jubilados y del interventor y poner buena voluntad para que los jubilados cobren lo más rápido posible.

“Nosotros estamos pasando una situación demasiado calamitosa. Pónganse en nuestra situación, son cuatro meses de no cobrar nuestros haberes y bueno, las cuentas no nos esperan, las enfermedades se presentan, el clima contribuye, el medicamento, alimentación adecuada para los enfermos y para la gente de tercera edad, porque somos personas ya de la tercera edad y que no podemos estar descuidando nuestra alimentación, nuestro sistema de vida, tenemos compromisos”, destacó.