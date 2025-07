Amenaza de paro de colectivos: ministro de Economía cree que hay “otros intereses”

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, afirmó este martes que detrás de la amenaza de paro del transporte público podría haber “otros intereses”, considerando que el servicio ya se encuentra deteriorado por la falta de buses.

El secretario de Estado señaló que, más que un chantaje, la medida de presión de los gremios refleja un “mal servicio”, y cuestionó el reclamo por el subsidio, al considerar que el Gobierno está cumpliendo con los pagos bajo el esquema vigente.

“El subsidio se está pagando por mes. No me pueden pedir que les pague tres meses seguidos. El mes pasado se pagó y ahora debe pasar un mes para que se les vuelva a pagar. No entiendo cuál es el apuro. Creo que podría haber otros intereses, y habría que preguntarles a ellos cuál es el problema, porque el pago corresponde este mes se pagará”, expresó el ministro.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación de un paquete de siete leyes económicas, en compañía del ministro de Industria, Javier Giménez.

Ley de reforma del transporte no formó parte del paquete presentado hoy

Una vez más, el paquete presentado en la fecha no incluyó el tan anunciado proyecto de ley de reforma del transporte público, plan que no sería del agrado de los gremios transportistas.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, había prometido en una audiencia pública que el proyecto sería presentado en mayo, pero hasta la fecha el documento no ingresó al Congreso Nacional.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, aseguró que la propuesta de reforma al transporte público en el Área Metropolitana de Asunción pone en el centro a la ciudadanía. Sin embargo, no precisó una fecha para su presentación formal.

“Estamos haciendo un trabajo transformador, enfocado en la ciudadanía, en ofrecer un servicio seguro, previsible y confortable. Este es el primer paso hacia un transporte moderno para el área metropolitana de Asunción. Lo que nos motiva es mejorar la calidad para el ciudadano”, sostuvo.

Centurión explicó que la reforma no busca un cambio abrupto, sino avanzar por etapas, tomando como referencia experiencias exitosas de otros países de la región. “No vamos a aplicar un esquema de ‘Big Bang’. La idea es avanzar progresivamente: renovación de flota, mejora de corredores viales y rediseño de itinerarios”, detalló.

En manos de presidencia

La ministra informó que el documento base del proyecto ya fue entregado a la Presidencia de la República y actualmente se encuentra en proceso de revisión. El objetivo es presentarlo próximamente al Congreso Nacional. “Estamos apoyando para que el texto llegue en forma clara y precisa. Es un trabajo importante que requiere estudio”, afirmó.

Durante su último informe de gestión ante el Congreso, el presidente Santiago Peña había anunciado que el plan de reforma del transporte público sería presentado “en los próximos días”. Sin embargo, ya transcurrieron más de ocho días desde aquel compromiso, y el proyecto aún no fue dado a conocer oficialmente.