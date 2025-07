Paraguay transfirió 92% de bonos y esto es lo que aún mantiene en el BCP

De acuerdo con los datos, el país ha emitido un total de US$ 8.260,18 millones en bonos soberanos desde la primera colocación en 2013 hasta las últimas emisiones. De ese monto, ya se transfirieron al Tesoro US$ 7.654,58 millones, lo que representa el 92,7% del total.

El saldo restante, equivalente a US$ 587,88 millones, se encuentra depositado en el BCP y se utiliza conforme a las necesidades del Presupuesto General de la Nación y los compromisos financieros del Estado.

Las emisiones se encuentran respaldadas por distintas leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Entre las colocaciones más importantes destacan los US$ 1.000 millones emitidos bajo la Ley 6524/20, correspondientes a los Bonos 2031, y otros US$ 1.000 millones en el marco de las Leyes 5.142/14 y 5251/14 para los Bonos 2044. Ambas representan las dos mayores emisiones individuales.

También sobresalen los US$ 600 millones (Bonos 2026), los US$ 530 millones (Bonos 2048) y los US$ 496,35 millones colocados mediante reapertura 2050. En el extremo opuesto, la emisión de menor magnitud se dio con los Bonos por US$ 199,38 millones, tal como se puede observar en la infografía.

En cuanto a los gastos descontados, en todas las emisiones ascienden a US$ 17,74 millones, es decir, alrededor del 0,2% del total colocado. Esta cifra incluye comisiones, costos financieros y demás desembolsos asociados a la estructuración y colocación de los bonos.

Respecto al uso de los recursos, el informe señala que gran parte de los fondos ya han sido transferidos para su utilización. Algunos saldos aún permanecen disponibles en las cuentas del BCP, como ocurre con los Bonos 2035/2055 bajo la Ley 6638/20, cuyo saldo asciende a US$ 288,60 millones, y los emitidos bajo la Ley 7408/24, con US$ 294,4 millones.

Bonos bajo custodia del BCP

Estos saldos remanentes reflejan la política de desembolso gradual implementada por el MEF, que buscaría administrar con cautela los recursos disponibles en función de las necesidades fiscales del año. En total, el 7,1% del monto emitido todavía se encuentra bajo custodia del Banco Central del Paraguay.

El informe también aclara que, en el caso de la última emisión, por US$ 1.200 millones (Ley 7.408/24), se destinaron US$ 419,97 millones al pago de amortizaciones y US$ 300,75 millones a la administración de pasivos, mientras que el resto fue asignado al financiamiento del Presupuesto General de la Nación.

En términos generales, Paraguay ha aprovechado el acceso a los mercados internacionales de capital, manteniendo un bajo nivel de gastos financieros y canalizando los fondos a proyectos e iniciativas clave del Estado, con énfasis en infraestructura, salud y educación.

No obstante, el monto acumulado de emisiones refleja también el compromiso de sostener una vigilancia constante sobre la sostenibilidad de la deuda. A medida que avanzan los vencimientos, será clave que el país continúe consolidando su posición fiscal y mantenga la confianza de los mercados, especialmente en un contexto internacional más exigente.

