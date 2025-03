Bonos soberanos: Efecto mejora de calificación ya se notó en reciente colocación, según MEF

La reciente colocación de bonos soberanos por US$ 1.200 millones en el mercado internacional ha sido calificado por el gobierno como una operación exitosa, que explican se vio reflejado la confianza de los agentes, con una demanda de hasta 7 veces del valor ofertado, notándose un apetito por los títulos paraguayos.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, detalló que estos resultados reflejan la confianza en la economía y más luego de haber escalado en su calificación crediticia a grado de inversión por parte de Mood´ys. “Se notó tanto en el monto, como en las tasas de rendimiento, cuyo diferencial (spread) con los bonos del tesoro americano, resultó el mejor que se tuvo para un bono colocado a 30 años”, acotó.

Según detalló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 160 inversores institucionales internacionales mostraron interés en adquirir los títulos globales del gobierno y que los recursos obtenidos serán utilizados para el financiamiento de las obras públicas proyectadas en el Presupuesto General de la Nación 2025 y para la administración de pasivos.

Evaluarán condiciones

Al ser consultado sobre el monto que destinarán de esta emisión para el refinanciamiento de las deudas, el titular del MEF respondió que están evaluando las distintas opciones que tienen para determinar cual sea el monto y el instrumento más conveniente.

“Dependiendo de las condiciones vamos a estar confirmando, podemos decidir no emitir localmente, pero utilizar los recursos del Fondo Monetario Internacional; o puedo usar todo esto (emisión de bonos) para inversiones y usar la plata del FMI para repago de deuda. Es flexible el presupuesto en esto, y todo va depender de como vemos las condiciones del mercado y del FMI” explicó el titular del MEF.

Dijo también que el monto máximo que se va poder usar para inversiones es alrededor del 2% del PIB, cerca de US$ 900 millones.

No destaca emitir en bolsa

En otro momento también fue abordado respecto a las emisiones locales y si el MEF estaría dispuesto nuevamente a realizar esta operativa a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), ya que desde este gobierno se viene emitiendo a través del sistema del Banco Central del Paraguay (BCP).

El ministro dijo que estaría dispuesto a emitir nuevamente en la Bolsa de Valores, aunque en su opinión, esto habría cumplido un ciclo en su momento, ya que ahora la Bolsa local ha crecido grandemente en sus transacciones y que lo máximo que se podría realizar en emisiones primarias será entre US$ 350 millones a US$ 200 millones.

No obstante, aclaró que podrían volver a emitir “si la BVA cumplen con algunos requerimientos y necesidades” que tiene el gobierno, como la posibilidad de poder visualizar quienes están detrás de los bonos o los posibles tenedores.

Dijo que el sistema de la bolsa actualmente no permite visualizar las personas o empresas que quieren demandar los bonos, y solo pueden ver los movimientos y montos, por lo que migraron al sistema del BCP.

Bajó la posición de la deuda en dólares

Fernández Valdovinos destacó la emisión en moneda local por G. 4,74 billones, que permite disminuir el riesgo cambiario. Indicó que para el 2022, la deuda en moneda local representaba apenas el 7% del total, para el 2023 este valor subió a casi 10% la deuda expresada en guaraníes, luego de la emisión del año pasado subió al 12%, y con esta última estaremos entre 14% y 15% en moneda local del total de la deuda, con lo cual se va notando una recomposición de la deuda para atenuar ese riesgo cambario, que nos ayudará en la visión de las calificadoras de riesgos y a mejorar el perfil de nuestra deuda, expresó Fernández.

La deuda pública total cerró el año pasado en US$ 18.083,2 millones, monto que equivale al 40,7% del PIB, a lo cual debe agregarse la nueva emisión, que aún no se informó oficialmente cuanto corresponde a canje por vencimiento de deudas y cuanto sería la nueva deuda.

A diciembre del año 2024 Paraguay había emitido bonos por un total de US$ 7.360,93 millones y con esta nueva operación, alcanza US$ 8.560,93 millones . Desde la incursión inicial de US$ 500 millones en 2013, bajo la Ley 4848/13, el país ha continuado incrementando su presencia a lo largo de los años.