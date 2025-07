Crisis en cooperativa Poravoty: MEF aboga por repensar gobernanza del Incoop

Las desprolijidades observadas en la reciente intervención a la cooperativa policial Poravoty Ltda, nuevamente ponen en tela de juicio la actuación del órgano de control (el Instituto Nacional de Cooperativismo Incoop) para evitar el colapso de esta entidad que deja una pérdida de US$ 35 millones y más de 700 ahorristas que esperan recuperar sus ahorros.

Los controles internos han fallado, las alertas del Incoop no detectaron las graves irregularidades administrativas que se estaban registrando en la entidad. No fue hasta la denuncia e insistencia de los socios que no podían retirar sus ahorros, que inició una fiscalización que luego dio lugar a la intervención de la entidad que destapó irregularidades como créditos ficticios por más de G. 13.000 millones, sobrevaloración de Disponibles por más de G. 6.800 millones, entre otros.

Ante este nuevo hecho de corrupción perpetrada por los directivos de la entidad solidaria, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos indicó que es preciso seguir fortaleciendo al Incoop.

“Creo que es importante repensar en término de lo que es la gobernanza del Incoop”, afirmó Fernández.

El ministro explicó que este fortalecimiento del órgano regulador es necesario ya que básicamente son ellos mismos (los cooperativistas) los que están manejando.

“Desde el MEF tenemos que sincerarnos y ver que podemos hacer de tal manera a mejorar la gobernanza del Incoop y que sean realmente profesionales técnicos independientes que estén a cargo del ente supervisor” afirmó.

¿Una Superintendencia de Cooperativas?

A modo de ejemplo dijo que se podría analizar la estructura que se está aplicando con el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones

“Finalmente es alguien independiente (el superintendente) y no son las propias cajas las que se autoregulan, yo creo que hay que repensar como podría aplicarse para el Incoop” apuntó.

Recordó que durante la discusión de la modernización de la Ley de bancos, se intentó negociar para incluir el sector cooperativo, pero hubo mucha resistencia a que las cooperativas se incorporen a la supervisión del BCP“Eso no se pudo dar, pero se puede crear un órgano independiente de tal manera a que se mejore la supervisión y regulación de las cooperativas”, insistió