Advierten sobre el impacto de las bajas temperaturas en la calidad del maíz

StoneX, en su último reporte, señala que, aunque las heladas y las lluvias posteriores afectaron a todas las regiones maiceras de Paraguay, el cultivo del cereal ya se encontraba en una fase avanzada de maduración. De ahí que, si bien en términos de productividad, no se espera un gran impacto, hay preocupación sobre la calidad de los granos.

“El clima frío podría generar algunos problemas en lo que respecta a la calidad de los granos. Un dato más certero al respecto se tendrá cuando avance la cosecha a pleno”, explica.

En este escenario, la producción esperada es de 5,25 millones de toneladas de maíz, mientras la cosecha empieza a avanzar. Respecto a la comercialización, la consultora reportó un avance superior al 36% y destacó que el productor está esperando mejores precios para ir cerrando negocios.

En cuanto al precio que actualmente recibe el productor de maíz, señala que gira en torno de US$ 135 por tonelada, que refleja una leve mejora con relación a los US$ 130 por tonelada del mes anterior. No obstante, subraya que los valores han experimentado una tendencia a la baja debido a la presión de oferta local e internacional.

“Tanto la cotización de Chicago como la de la bolsa B3 en São Paulo vienen presionadas por el exceso de disponibilidades, tanto en América del Sur como en el Norte”, enfatizó.

El panorama de la soja

Con relación a la soja, StoneX resalta que solo se esperan los resultados del Chaco para el cierre oficial de la campaña 2024/2025. En general, aún se esperan 8,69 millones de toneladas para la zafra principal, mientras que la zafriña o ciclo secundario en la Región Oriental ya finalizó, con una estimación de cosecha de 1,24 millones de toneladas: sumando ambos ciclos, la producción para la campaña 2024/25 totalizaría en 9,93 millones de toneladas, añade.

Respecto al Chaco, resaltó que la cosecha sigue avanzando, con rendimientos dispares que varían entre 2 y 2,5 toneladas por hectárea. Hasta el momento, la productividad promedio se mantiene estable y hay expectativas en torno a los resultados de la región.

En cuanto a la comercialización de la soja en todo el país, dice que se encuentra en torno al 77,4%, frente al 89% registrado como promedio en los últimos cinco años. El precio recibido por el productor en esta campaña oscila entre US$ 320 por tonelada y US$ 350 por tonelada, en promedio.

Recuerda que la coyuntura para la soja sigue siendo de un balance global holgado. Por el lado de la oferta, además de la cosecha récord en Brasil, Argentina también logró un excelente resultado en la campaña 24/25.

“En los próximos meses también se intensificará la planificación de la campaña 2025/26 en América del Sur, con el cultivo en Estados Unidos, pudiendo influir en las decisiones de los productores locales”, finaliza.