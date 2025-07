Deuda pública se mantiene por encima del 41% del PIB

La cartera de Economía y Finanzas actualizó este martes el saldo de la deuda pública acumulado al mes de mayo y revela que registra una leve disminución con respecto al mes de abril.

Al cierre del primer cuatrimestre el saldo ascendía a US$ 19.064,4 millones, representando 41,3% del PIB, pero al mes de mayo el monto se redujo a US$ 19.026,9 millones, representando 41,2% del PIB.

En comparación con los US$ 18.083,2 millones, equivalente a 40,2% del PIB, registrado al cierre del ejercicio fiscal 2024, el monto de la deuda pública aumentó US$ 943,7 millones, que representa 5,2% más.

La deuda del gobierno central o administración central asciende a US$ 17.023,1 millones, 36,9% del PIB; en tanto que de las entidades descentralizadas suma US$ 2.003,7 millones, 4,3% del PIB.

La mayor deuda es por emisión de bonos

Según los datos del MEF, el 53,6% de la deuda total proviene de la emisión de bonos del Tesoro, colocados en el mercado local e internacional.

El MEF en junio colocó bonos en el mercado local por valor de G. 640.805 millones (US$ 80,5 millones) y tiene programado dos subastas más en lo que resta del año: miércoles 24 de setiembre y miércoles 26 de noviembre, con un monto disponible de unos G. 595.857 millones (US$ 74,8 millones).

Además, el 43,5% proviene de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales; y el 2,9% de la ejecución de obras públicas bajo la Ley N° 5074/2013 o “ley llave en mano” como también se lo conoce.

Paquete de préstamos en gestión

El gobierno gestiona igualmente la aprobación de préstamos por un monto total de US$ 1.671,4 millones, algunos ya fueron aprobados por el Congreso, otros están en etapa estudio y un paquete con autorización para iniciar las gestiones ante los organismos financieros.

El Banco Mundial también ofreció un crédito por US$ 1.000 millones para los próximos años, en tanto el gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) el desembolso de US$ 195 millones, del préstamo de US$ 400 millones que le había otorgado el organismo como parte de los acuerdos que se ejecutan actualmente.