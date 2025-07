Exportación de soja cae en 25% al cierre del semestre: ¿qué factores incidieron?

Al cierre del primer semestre de este año, Paraguay exportó 4.106.112 millones de toneladas de soja, pero la merma de la producción en la zafra 2024/25 y la caída de su cotización internacional siguen repercutiendo en los envíos del rubro, según se destaca en el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

El resultado evidencia una caída del 25% o de 1.372.472 toneladas respecto al primer semestre de 2024, cuando ya se habían embarcado 5.478.584 toneladas.

Desde el gremio se destacó que el menor volumen de soja embarcado y la caída de los precios internacionales también incidieron negativamente en el ingreso de divisas a través del complejo. Hasta junio, las exportaciones del grano generaron US$ 1.506 millones, con una caída del 30% o de US$ 659 millones respecto al mismo periodo de 2024, cuando el registro aumentó a US$ 2.166 millones.

En general, el complejo soja permitió un ingreso de divisas de US$ 2.093 millones hasta el primer semestre del año, frente a los US$ 2.784 millones generados hasta junio de 2024.

“Si bien existe una merma en las exportaciones de soja y harina de soja, el aceite de soja tuvo un comportamiento positivo gracias a la mayor industrialización y mejora en los precios internacionales del derivado”, explicó la Lic. Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco.

Principales mercados

Con relación a los destinos de comercialización de la soja, Argentina sigue posicionándose como el principal mercado para el grano paraguayo, con el 84% de participación, aunque se observó un aumento de las exportaciones a Brasil (9%). Otros destinos de exportación fueron Rusia (2%), Perú, Estados Unidos, Uruguay, Senegal, Corea del Sur y Chile.

En total, 41 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano hasta junio de este año. Cargill lidera el ranking de exportadores, con el 15% del total, seguido por Viterra y ADM (12%), Copagra y Cofco (9%), LDC (8%), Bunge (7%), entre otros.