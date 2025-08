Cooperativistas en pie de guerra urgen una superintendencia y fondo de garantía

Ante el reciente caso de quiebra de la Cooperativa Policial “Poravoty Ltda”, socios de la citada entidad lamentan que la situación haya llegado al límite del desborde administrativo, para que el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) haya intervenido, ahora el Incoop quiere cancelar la licencia, lo que dejaría a cientos de ahorristas a la deriva.

Tras detectarse malos manejos administrativos que llevaron a la Cooperativa Poravoty a una pérdida de más de US$ 35 millones, la intervención concluyó que la entidad ya no tiene posibilidad de operar, por lo que el Incoop finalmente retiraría la licencia, como lo viene haciendo con otras entidades. Solo en el 2024, el Incoop canceló la licencia para operar a unas 22 cooperativas por diversas causas, dejando a miles de ahorristas a la deriva, esto debido a que no cuentan con un fondo de protección de ahorros, como tienen los bancos y financieras, un proyecto largamente postergado.

Los ahorros del sector cooperativo en Paraguay rondan los US$ 2.000 millones y cuenta con cerca de un millón de depositantes.

Una superintendencia sería la solución

Ante la situación que afecta a miles de cooperativistas, José Doldán, socio que representa a los afectados de Poravoty Ltda indicó que la solución sería la creación de una “Superintendencia de Cooperativas”

Según Doldán el proyecto de una superintendencia para sector cooperativo, ya se había planteado anteriormente pero añadió que hubo resistencia de parte “la misma gente que forman parte de esta estructura que maneja el sistema cooperativo en Paraguay”.

“Eso se tiene que acabar, muchos de estos dirigentes ven a las cooperativas como un mecanismo de negocio para beneficiarse y fueron los que más se opusieron al proyecto de la Superintendencia, y hoy vemos los resultados, con cooperativas que en poco tiempo están cayendo como dominó, insistió el indignado asociado, también afectado con la quiebra de Poravoty.

MEF apoya creación de una superintencia

Recientemente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos indicó respecto a este nuevo caso de corrupción en una entidad solidaria, que es preciso seguir fortaleciendo al órgano regulador y consideró necesario incluso repensar en término de lo que es la gobernanza del Incoop.

A lo que agregó que sería oportuno pensar en una superintendencia, como se realizó en el caso de las cajas de jubilaciones y pensiones, y que sería un modelo apropiado para las cooperativas.”

El ministro explicó que este fortalecimiento del órgano regulador es necesario ya que básicamente son ellos mismos (los cooperativistas) los que están manejando

A modo de ejemplo dijo que se podría analizar la estructura que se está aplicando con el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones“. Finalmente es alguien independiente (el superintendente) y no son las propias cajas las que se autoregulan, yo creo que hay que repensar como podría aplicarse para el Incoop” apuntó.

Convocan a manifestación

Debido a los últimos hechos de corrupción, con intervención tardía del Incoop, los asociados de Cooperativa Poravoty convocan para este miércoles 6 de agosto a una manifestación frente a la sede del Incoop (Avenida Fernando de la Mora y Amancio González ), de 10:00 a 12:00 donde nuevamente expondrán sus cuestionamientos y exigirán la renuncia del actual titular del Incoop, Carlos Romero

Los socios piden la reconsideración de la cancelación de la licencia a Poravoty, para que esta siga operando y se pueda devolver los ahorros a cientos de afectados. Además convocan a socios de otras cooperativas recientemente canceladas o que enfrentan procesos por mala administración de sus dirigentes y que en consecuencia, dejaron a la deriva a los miles de ahorristas que han depositado sus recursos en estas entidades. Representantes de varias cooperativas ya han confirmado participación, según indicaron