El gobierno no va a intervenir en los precios, asegura ministro del MITIC

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitió un comunicado oficial en el que insta a sus proveedores a ajustar los precios a la baja, en línea con la sostenida reducción del dólar, registrada en las últimas semanas.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, se refirió a este pedido y expresó que la intención es proponer el diálogo para tartar de hacer llegar este beneficio al ciudadano.

“Nosotros tenemos siempre un diálogo permanente con todos estos gremios y las industrias en general. Lo que propiciamos es el diálogo, tratar de entender y comprender qué necesitamos para trasladar un beneficio al ciudadano”, indicó Villate.

Seguido dejó en claro: “El gobierno en sí no va a intervenir en los precios, no es el mecanismo ideal. Hemos visto en otros países como se ha dado eso y repercutiendo negativamente”.

“Lo que nosotros estamos buscando es propiciar un diálogo e instalar esta mesa de debate entre las diferentes industrias y buscar como el gobierno puede apoyar para que se trasladen estos beneficios al ciudadano".

En otro momento, el titular del MITIC, expresó: “Cuando sube el dólar vemos como automáticamente suben los precios, pero cuando va bajando, esto no se traduce en el tiempo y forma como vemos que si ocurre al alza”.

“También entendemos el desafío que hay en cada tipo de industria. Cuando se importa o cuando los productos ya se compraron en cierto tiempo. Por eso queremos conversar para ver la forma de trabajar, para que el Estado pueda colaborar y esto se traduzca en un beneficio para la ciudadanía”, finalizó.