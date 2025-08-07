Economía

El gobierno no va a intervenir en los precios, asegura ministro del MITIC

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, expresó que ante la baja del dólar, el gobierno busca dialogar con los gremios y así comprender lo necesario para llevar un beneficio al ciudadano. Indicó que cuando sube el dólar, rápidamente suben los precios, algo que debería ser igual cuando la moneda norteamericana baja.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 10:31
El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate.
El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate. Juan Pablo Pino

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitió un comunicado oficial en el que insta a sus proveedores a ajustar los precios a la baja, en línea con la sostenida reducción del dólar, registrada en las últimas semanas.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, se refirió a este pedido y expresó que la intención es proponer el diálogo para tartar de hacer llegar este beneficio al ciudadano.

“Nosotros tenemos siempre un diálogo permanente con todos estos gremios y las industrias en general. Lo que propiciamos es el diálogo, tratar de entender y comprender qué necesitamos para trasladar un beneficio al ciudadano”, indicó Villate.

Seguido dejó en claro: “El gobierno en sí no va a intervenir en los precios, no es el mecanismo ideal. Hemos visto en otros países como se ha dado eso y repercutiendo negativamente”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capasu insta a proveedores a bajar precios tras críticas de Santi Peña

“Lo que nosotros estamos buscando es propiciar un diálogo e instalar esta mesa de debate entre las diferentes industrias y buscar como el gobierno puede apoyar para que se trasladen estos beneficios al ciudadano".

En otro momento, el titular del MITIC, expresó: “Cuando sube el dólar vemos como automáticamente suben los precios, pero cuando va bajando, esto no se traduce en el tiempo y forma como vemos que si ocurre al alza”.

“También entendemos el desafío que hay en cada tipo de industria. Cuando se importa o cuando los productos ya se compraron en cierto tiempo. Por eso queremos conversar para ver la forma de trabajar, para que el Estado pueda colaborar y esto se traduzca en un beneficio para la ciudadanía”, finalizó.

Enlace copiado