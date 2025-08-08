MOPC licita la revitalización del abandonado Parque Caballero: ¿Cuánto costará?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó oficialmente el martes último el Llamado N.º 50/2025 para contratar el diseño ejecutivo (fases 1 y 2), la ejecución de la obra (fase 1) y la gestión de operación y mantenimiento del histórico Parque Bernardino Caballero, en Asunción, hoy en estado de abandono total.

De acuerdo con los datos de la cartera, el proyecto apunta a recuperar tanto la infraestructura como la funcionalidad del parque, al tiempo que garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Entre los objetivos principales están el diseño de nuevos usos que aseguren su conservación y consolidación como espacio verde, cultural y comunitario. Además, se busca una integración plena del parque a la vida urbana, reconectándolo con su entorno inmediato y con la ciudad de Asunción.

La convocatoria, de carácter público nacional (ID N.º 469504) forma parte del proyecto “Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción”, financiado por el Banco Mundial. Se estima una inversión de G. 40.505.120.535 para la revitalización e integración de este emblemático espacio, con participación tanto de mano de obra local calificada como no calificada.

Propuesta sostenible y patrimonial

Según Obras Públicas, la iniciativa contempla una intervención sostenible, orientada al aprovechamiento del espacio público y a la puesta en valor del patrimonio histórico, ecológico y social del parque.

En la primera fase, se tiene prevista la restauración de los accesos principales, ubicados sobre Artigas/Gondra y sobre la calle EE.UU., con la incorporación de pórticos de ingreso, cerramiento perimetral, veredas exteriores, iluminación, mobiliario urbano y estacionamientos para vehículos y bicicletas. Todas las intervenciones respetarán las normativas de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El proyecto prevé el cierre progresivo del perímetro, garantizando el acceso a las familias residentes del entorno. Se restaurarán elementos patrimoniales como el Museo Bernardino Caballero, el exhibidor de carruajes y el edificio ocupado por oficinas municipales, complementados con intervenciones paisajísticas, senderos e iluminación.

Nuevas zonas deportivas, infantiles y multiuso

Las obras incluyen la creación de espacios de juegos infantiles, canchas deportivas, áreas multiuso, anfiteatro y zonas de ejercicio, todas con pavimentación adecuada, mobiliario urbano e iluminación. También se rehabilitará el antiguo kiosco, se modernizarán los servicios sanitarios y se construirán nuevas oficinas, viveros municipales y espacios gastronómicos.

Además, el proyecto contempla la restauración del tradicional Paseo Las Palmeras, la creación de nuevos senderos y calzadas interiores, así como un Paseo Verde, equipado con sistemas de seguridad, vigilancia, cámaras, luminarias y un puesto de primeros auxilios.

Plazos y recepción de ofertas

El contrato estipula un plazo máximo de 29 meses y se compone de cinco componentes, que abarcan desde la elaboración del anteproyecto integral hasta la ejecución de las obras de restauración.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas el lunes 1 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas, en la Mesa de Entrada Única del MOPC (planta baja). La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 9:30, en el Salón de Actos (tercer piso).