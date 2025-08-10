Asicompar anuncia que se esperan “precios a la baja”: ¿cuál es el motivo?

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) emitió un comunicado con el que anuncian la posibilidad de “precios a la baja para la próxima temporada. ¿Cuál es la razón? En la siguiente nota, más detalles.