Advierten sobre posible escasez de dos marcas de caña de Capasa

El secretario general del sindicato de trabajadores de Cañas Paraguayas SA (Capasa), Javier Villalba, denunció que la empresa estatal atraviesa una crisis “lamentable”. Aseguró que la situación se debe a “la mala administración que tuvo José Ocampos”, que habría dejado pérdidas por más de G. 7.000 millones, además de “una partida de cheques voladores por 11.000 millones de guaraníes”.

“Nosotros, los empleados, no estamos percibiendo nuestro salario, tampoco tenemos cobertura del seguro social del IPS. No podemos tener consultas médicas y tampoco acceder a la jubilación”, lamentó Villalba.

El representante sindical señaló que la falta de insumos y materia prima mantiene a la planta fuera de operación, lo que pone en riesgo la producción de las bebidas. “No podemos cumplir con nuestros consumidores, eso va a impactar de vuelta en el verano”, alertó.

No perciben sus salarios desde junio

Villalba indicó que los problemas de pago de salarios se arrastran desde 2024 y que actualmente se les adeudan los sueldos de junio, julio y agosto de este año. También responsabilizó al síndico Nelson Galván por “no denunciar lo que estaba pasando”.

Aseguró que Manuel Chávez, actual presidente de Capasa, ya presentó informes en la Procuraduría, el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección de Empresas Públicas y el Ministerio de Economía, pero aún esperan una resolución.

Dijo que piden una respuesta para los 170 empleados y las más de 2.000 familias que dependen indirectamente de Capasa en toda la cadena productiva.