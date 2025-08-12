Ministro de Industria: “Aún hay mucho espacio para reducir precios”

En diálogo con la prensa, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, explicó que el contexto actual ofrece condiciones favorables para que el sector privado continúe ajustando sus precios.

Giménez resaltó que la reducción del dólar, junto a la disminución significativa del contrabando y el favorable escenario económico en Argentina, han generado un aumento en la demanda, lo que permite mejores niveles de ventas y menores costos operativos para los actores del mercado.

“Y aún más. Hay mucho espacio para reducir precios”, afirmó el ministro, al mismo tiempo de hacer un llamado al sector privado para aprovechar estas condiciones.

Asimismo, mencionó que el Gobierno ha eliminado ciertos costos asociados al comercio exterior, como la visación consular para importadores y ha mejorado la infraestructura de la hidrovía, lo que contribuye a reducir los costos y favorece la competitividad.

Ingreso de carne del exterior

Giménez también destacó que la baja del dólar y la reducción del contrabando fortalecen el mercado interno, permitiendo que importadores y supermercados ajusten los precios a la baja.

En cuanto a la importación de productos como la carne, remarcó que el Gobierno continúa facilitando su ingreso, siempre que se cumplan las condiciones fitosanitarias, en beneficio de los consumidores paraguayos.

Finalmente, aseguró que las actuales condiciones del mercado son sostenibles y que el Ejecutivo continuará implementando medidas para garantizar productos de calidad a precios competitivos, favoreciendo así a la población.