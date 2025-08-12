Petropar baja desde hoy los precios de sus combustibles

Este lunes, el presidente Santiago Peña anunció una nueva reducción de los precios de combustibles en estaciones de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) que entra en vigor hoy, poco más de un mes después de que los mismos registraron un aumento.

Según la infografía que el presidente Peña compartió hoy en redes sociales, las naftas y diésel de Petropar bajan desde este lunes sus precios en 250 guaraníes por litro.

Esta reducción llega casi exactamente un mes después de que Petropar elevara en 380 guaraníes por litro los precios de sus combustibles el pasado 10 de julio y se produce en un contexto de creciente presión sobre el sector comercial en Paraguay para que bajen los precios de productos ante factores como la baja cotización del dólar ante el guaraní.

Los nuevos precios

Diésel Porâ: 7.050 guaraníes por litro (antes 7.300)

Diésel Mbarete: 8.850 guaraníes por litro (antes 9.100)

Nafta Kape de 88 octanos: 5.990 guaraníes por litro (antes 6.240)

Nafta Oikoite 93: 6.490 guaraníes (antes 6.740)

Nafta Aratiri 97: 7.840 guaraníes (antes 8.090)

El aviso recuerda que los precios pueden variar en estaciones ubicadas a una distancia de más de 50 kilómetros de la planta de Petropar en Villa Elisa debido a los costos de flete.

“Cuidar el bolsillo de los paraguayos es nuestro compromiso”, escribió hoy el presidente Peña. “Cada reducción son más oportunidades para el trabajo y más fuerza para mover el país hacia adelante”.

Los precios de Petropar suelen ser tomados como parámetros por las empresas del sector privado, por lo que es posible que emblemas privados de distribución de combustible también vuelvan a bajar sus precios próximamente.