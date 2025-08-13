Millonaria licitación del MOPC: Lo que costará la costanera y parque líneal de Pilar

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó esta semana la Licitación Pública Nacional para la construcción de la avenida costanera y parque lineal de la ciudad de Pilar (Fase C), en el departamento de Ñeembucú.

La convocatoria ya está publicada en el portal de Contrataciones Públicas con el ID N.º 468291. La apertura de ofertas se realizará el viernes 29 de agosto de este año, a las 09:30, en el salón de actos del tercer piso de la sede central del MOPC, Oliva esquina Alberdi, Asunción.

Con un presupuesto estimado en G. 191.860.926.698 (casi US$ 27 millones al cambio actual), esta intervención constituye la fase final de un proyecto diseñado para proteger a Pilar de las crecidas del río Paraguay y de fenómenos climáticos extremos. Además, integrará infraestructura vial, recreativa y paisajística para mejorar la conectividad y la calidad de vida de sus habitantes. Beneficiará a 34.000 personas.

Objetivo de la Fase C

Según Obras Públicas, a construcción del “Parque Vial y Lineal” busca culminar el sistema de defensa costera mediante un proyecto que combine protección hídrica, conectividad vial y espacios recreativos. Entre sus metas se incluyen completar la infraestructura del muro costero, implementar vías urbanas y periurbanas que conecten las áreas protegidas con los accesos principales, desarrollar ciclovías y senderos peatonales, incorporar mobiliario urbano y paisajismo, y optimizar el sistema de drenaje para resistir lluvias intensas.

En líneas generales, el diseño contempla la construcción de vías principales y secundarias con un trazado seguro y eficiente, garantizando accesos a zonas estratégicas como puertos, áreas industriales y residenciales. También prevé la implementación de ciclovías y senderos con señalización y medidas de seguridad adecuadas, así como áreas recreativas, deportivas y culturales.

La propuesta incorpora espacios verdes con especies nativas, mobiliario urbano, como bancos y luminarias, además de estaciones de descanso. En el aspecto hidráulico, se desarrollarán sistemas de recolección y canalización de aguas pluviales integrados a la defensa costera existente. El paisajismo y diseño urbano buscarán armonizar el parque vial y lineal con el entorno natural y construido, fomentando el turismo y el uso comunitario.

Beneficios esperados

El emprendimiento consolidará la protección hídrica del casco urbano frente a crecidas del río Paraguay. Las nuevas vías urbanas y periurbanas mejorarán la movilidad, reducirán los tiempos de traslado y favorecerán la integración de sectores clave. Asimismo, aportará a la calidad de vida mediante la creación de espacios de esparcimiento y actividades saludables, impulsará el desarrollo económico local con más inversiones y turismo, y promoverá la sostenibilidad ambiental a través del uso de especies nativas y una gestión eficiente del drenaje.

Con esta licitación en curso, el MOPC culminará las tres fases previstas para la defensa costera de Pilar. La Fase A, ya finalizada, incluyó obras de protección, como diques, estaciones de bombeo y canalizaciones pluviales. La Fase B, actualmente en ejecución, abarca la instalación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Finalmente, la Fase C, en licitación, prevé la construcción de la avenida costanera y el parque Lineal de la Defensa Costera con la que culminará el plan de protección de la ciudad y de modernización de su infraestructura. Más que una obra hidráulica, será una intervención urbana, que unirá seguridad, conectividad y recreación en un solo espacio, generando beneficios a largo plazo para la población de Ñeembucú y estableciendo un modelo de desarrollo sostenible para la región.