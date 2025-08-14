Economía

Biggie se pronuncia: “abuso de poder que genera un daño irreparable”

Hora después de que se difundiera la orden de Santiago Peña de cierre temporal de más de 260 locales de Biggie, la cadena se pronunció. Califica la medida como un abuso de poder que genera un daño irreparable y exige el restablecimiento inmediato de las operaciones y el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir en todo Estado democrático.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 00:45
Local de Biggie ubicado en Pirizal y Carandayty.
Local de Biggie ubicado en Pirizal y Carandayty.Rodolfo López, ABC Color

El comunicado de Biggie se dirige a sus colaboradores, clientes y proveedores. Aseguran que durante más de 10 años ha sido un motor de desarrollo económico y social en Paraguay.

“Generamos más de 5.300 empleos directos, operamos más de 260 locales en todo el país, trabajamos con más de 500 proveedores entre ellos productores, agricultores, y micro emprendedores nacionales y nos eligen más de cuatro millones de clientes mensualmente, comercializando más de 450.000 productos por día”, señala.

La cadena afirma que cada uno de estos números representa familias, oportunidades y un compromiso inquebrantable con el país.

Lea más: Por orden de Peña, cierran temporalmente todos los locales de Biggie

“Hoy nos enfrentamos a una decisión del Gobierno que, además de ser desproporcional, atenta contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno. La orden de cerrar nuestros locales no solo carece de precedentes en situaciones similares o incluso más graves, sino que constituye un acto de abuso de poder que genera un daño irreparable a trabajadores, proveedores, clientes y a la economía nacional”, resalta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agrega que el Paraguay es un Estado de Derecho, y ello implica que las decisiones de la autoridad deben estar fundadas en la ley, ser proporcionales y respetar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.

Cerrar indiscriminadamente a una empresa, sin un debido proceso que garantice defensa y equilibrio, sienta un peligroso precedente para todo el sector privado. Rechazamos de forma categórica esta medida impuesta que no solo afecta a nuestra empresa, sino que también a miles de familias paraguayas que dependen directa o indirectamente de nuestra operación”, enfatiza.

Obligados a cerrar

“Nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas de manera temporal, pero volveremos, con la misma convicción de siempre, servir a nuestros clientes, sostener a nuestros trabajadores, fortalecer a nuestros proveedores y seguir apostando por el crecimiento económico y social del Paraguay. Exigimos el restablecimiento inmediato de nuestras operaciones y el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir en todo Estado democrático.

Enlace copiado