Esperan abrir mañana locales de Biggie tras reinspección de Dinavisa

José Fernández, asesor externo de Biggie, manifestó que este miércoles fue entregada ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) una nota solicitando la reinspección de los locales y esperan poder abrir de nuevo mañana.

“Solicitamos que la reinspección se realice vía muestreo, tengo entendido que la política de Dinavisa es hacer una inspección general. Esperemos que tenga la misma infraestructura para poder terminar eso con la misma celeridad con la que impuso la medida. La medida cautelar se dio en función de dos actas ”, señaló.

Dijo además que existe un compromiso preliminar de la institución de realizar la reinspección mañana, jueves.

Lea más: Cronología del cierre de todas las tiendas de Biggie por el gobierno de Peña

Artículo 66 de la Ley 6788 de Dinavisa

“Los establecimientos cuya instalación y funcionamiento no se ajusten a las leyes y reglamentos vigentes, serán objetos de medidas correctivas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El abogado explica que la mencionada normativa delimita el radio de acción que tiene la Dinavisa, con relación a la imposición de medidas, que limita a establecimientos concretos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que ocurrió, esto de extender, a fuerza de dos actas una medida de suspensión de actividades a más de 260 establecimientos que no fueron verificados es una grosería jurídica, sin precedentes”, explicó.

Enfatizó que se espera responsabilidad por parte del Estado paraguayo y la intervención de las demás reparticiones asociadas con la Dinavisa para llamar a la cordura.

Reiteró que Biggie no está en contra de los controles y que son más de 450.000 productos que se venden por día, por lo que podrían ocurrir algunas cuestiones, sin embargo, no están ajenos a los controles.