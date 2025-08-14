UIP solicita equidad entre sanciones, protección al consumidor y trabajadores

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) alienta y sostiene que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo.

Esto, con relación al cierre temporal de las 263 tiendas de la cadena Biggie Express en todo el país, afectando a más de 5.300 trabajadores.

“Los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortalecer la confianza y promover la competencia”, indica el texto.

A renglón seguido expresa: “Sin embargo, estos procedimientos deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo, evitando impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inversiones”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En un país donde el sector productivo es motor de desarrollo, resulta clave equilibrar la regulación con la sostenibilidad empresarial”, remarca el escrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cronología del cierre de todas las tiendas de Biggie por el gobierno de Peña

En otra parte, señala que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.

“Al mismo tiempo, es necesario que contemplen el impacto económico y social que puedan generar medidas desproporcionadas. La información y comunicación pública sobre estos procesos debe manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general”, sostiene la UIP.

Por ello, la Unión Industrial Paraguaya alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, “garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo”, finaliza.