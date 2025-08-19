Día Mundial del Ozono: lanzan concurso para destacar buenas prácticas empresariales

En el marco de los 40 años de la Convención de Viena y del Día Mundial de la Protección de la Capa de Ozono, el Mades lanzó la edición 2025 del Reconocimiento Nacional “Amigos del Ozono y el Clima”, un premio que busca destacar el compromiso ambiental y las buenas prácticas del sector de refrigeración y aire acondicionado (RAC) en Paraguay.

La entrega de los reconocimientos se realizará el 16 de septiembre, durante el acto central por el Día Mundial de la Protección de la Capa de Ozono, que este año se celebra bajo el lema “De la ciencia a la acción climática”.

Se dispondrán de dos categorías de premiación, primero y segundo lugar. Los premios son de carácter simbólico, no económico.

Postulación y criterios de selección

Las bases y condiciones están disponibles en el sitio web institucional del Ministerio del Ambiente. Las empresas, gremios y personas interesadas del sector pueden presentar sus candidaturas hasta el 28 de agosto de 2025.

El concurso valorará iniciativas que:

Promuevan el uso de tecnologías y sustancias con bajo potencial de calentamiento global.

Impulsen la recuperación y el reciclaje de refrigerantes.

Fomenten la igualdad de oportunidades para mujeres en el sector RAC.

La Convención de Viena, firmada en 1985, sentó las bases para la cooperación internacional en la protección de la capa de ozono, fundamental para la vida en el planeta. .