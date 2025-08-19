Entes públicos transfirieron al Tesoro G. 60.000 millones

Los datos, que forman parte del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” del MEF, dan cuenta de que las ocho instituciones públicas obligadas transfirieron esos recursos al Tesoro.

Son G. 60.232 millones (US$ 8,3 millones al cambio vigente) que ingresaron al MEF para cubrir parte de los gastos presupuestados.

El aporte realizado por cada entidad:

* Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) G. 3.000 millones.

* Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) G. 200 millones.

* Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) G. 1.000 millones.

* Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) G. 39.500 millones.

* Administración Nacional de Electricidad (ANDE) G. 500 millones.

* Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac) G. 3.000 millones.

* Petróleos Paraguayos (Petropar) 12.750 millones.

* Industria Nacional del Cemento (INC) G. 282 millones.

Los aportes fueron transferidos al Tesoro por las referidas entidades del modo siguiente: febrero, por un monto de G. 56.333 millones; marzo, G. 90.982 millones; abril, G. 57.857 millones; mayo, 53.857 millones; junio, G. 44.482 millones y julio, G. 60.232 millones.

Ejecución alcanza 42,5%

En total, al séptimo mes del año, las entidades públicas ingresaron G. 363.742 millones (US$ 50,5 millones al cambio vigente), que representa una ejecución de 42,5% del monto presupuestado como aporte para el presente ejercicio, que suma G. 855.326 millones (US$ 118,7 millones).

La cartera de Economía aclara en el informe que del monto total transferido a julio, G. 49.133 millones (US$ 6,8 millones), corresponde a compensación de deuda entre el MEF y Petropar.

El ente estatal había transferido al entonces Ministerio de Hacienda, hoy MEF, US$ 30 millones como parte de un convenio para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19, en el marco lo dispuesto por Ley N.º 6809/2021.