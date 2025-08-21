Pagos en el sector público empiezan mañana y este es el calendario

El cronograma establecido por la cartera de Economía indica que los pagos de pensiones, jubilaciones y remuneraciones correspondientes al mes de agosto se realizarán desde mañana, viernes 22, hasta el viernes 29.
El calendario de pagos que dio a conocer el MEF es el siguiente:
*Viernes 22: veteranos de la Guerra del Chaco, pensionados y adultos mayores.
* Lunes 25: jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* Martes 26: funcionarios administrativos y personal de salud.
* Miércoles 27: fuerzas públicas (militares y policías), funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.
* Jueves 28: el personal y docentes de educación y de las universidades nacionales.
* Viernes 29: se abonarán los servicios personales pendientes.
Lea más: PGN 2025: hay más de 15.000 nuevos cargos
El mes de agosto cerrará con una inyección de recursos en salarios y pensiones de más de G. 2,1 billones (US$ 285 millones al cambio vigente).