Pagos en el sector público empiezan mañana y este es el calendario

El cronograma establecido por la cartera de Economía indica que los pagos de pensiones, jubilaciones y remuneraciones correspondientes al mes de agosto se realizarán desde mañana, viernes 22, hasta el viernes 29.

El calendario de pagos que dio a conocer el MEF es el siguiente:

*Viernes 22: veteranos de la Guerra del Chaco, pensionados y adultos mayores.

* Lunes 25: jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

* Martes 26: funcionarios administrativos y personal de salud.

* Miércoles 27: fuerzas públicas (militares y policías), funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.

* Jueves 28: el personal y docentes de educación y de las universidades nacionales.

* Viernes 29: se abonarán los servicios personales pendientes.

El mes de agosto cerrará con una inyección de recursos en salarios y pensiones de más de G. 2,1 billones (US$ 285 millones al cambio vigente).