Tesoro transfirió menos recursos para combustibles

El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General”, correspondiente al séptimo mes del año, da cuenta de los fondos transferidos a las diversas instituciones públicas para la ejecución de los programas presupuestados.

La cartera de Economía indica que la transferencia de recursos realizada en entre enero y julio aumentó 18,7%, pasando de G. 29,8 billones (US$ 4.027 millones al cambio vigente) realizados el año pasado, a G. 35,4 billones (US$ 4.781 millones) efectuados en el presente ejercicio.

Dentro de este paquete total, para combustibles se destinó G. 144.710 millones (US$ 19,5 millones), monto que implica una reducción de G. 36.881 millones (US$ 4,9 millones) o sea 20,3% menos con relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

El año pasado, de enero a julio, el monto desembolsado para las diversas instituciones públicas fue de G. 181.591 millones (US$ 24,5 millones al cambio vigente).

En el informe no se detalla el monto asignado a cada institución, pero generalmente los mayores consumidores son los organismos de seguridad, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Servicios básicos y alimentos

El informe incluye también datos sobre los fondos destinados al pago de servicios básicos (agua, luz y teléfono), así como de alimentos.

Con respecto a servicios básicos, el monto transferido al mes de julio creció 10,1%, pasando de G. 80.705 millones (US$ 10,8 millones) a G. 88.859 millones (US$ 11,9 millones).

En el caso de los alimentos, el Tesoro destinó 14,8% más de recursos este año, pasó de G. 164.911 millones (US$ 22,2 millones) realizados el año pasado; a G. 189.326 millones (US$ 25,5 millones) desembolsados en el presente ejercicio.