Economía

Tesoro transfirió menos recursos para combustibles

Al mes de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a las instituciones públicas menos recursos para gastos en combustibles, en comparación con la registrada el año pasado.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 14:10
A julio el Tesoro transfirió al mes de julio 20,3% menos que el año pasado, para gastos en combustibles.Gustavo Machado

El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General”, correspondiente al séptimo mes del año, da cuenta de los fondos transferidos a las diversas instituciones públicas para la ejecución de los programas presupuestados.

La cartera de Economía indica que la transferencia de recursos realizada en entre enero y julio aumentó 18,7%, pasando de G. 29,8 billones (US$ 4.027 millones al cambio vigente) realizados el año pasado, a G. 35,4 billones (US$ 4.781 millones) efectuados en el presente ejercicio.

Dentro de este paquete total, para combustibles se destinó G. 144.710 millones (US$ 19,5 millones), monto que implica una reducción de G. 36.881 millones (US$ 4,9 millones) o sea 20,3% menos con relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

El año pasado, de enero a julio, el monto desembolsado para las diversas instituciones públicas fue de G. 181.591 millones (US$ 24,5 millones al cambio vigente).

En el informe no se detalla el monto asignado a cada institución, pero generalmente los mayores consumidores son los organismos de seguridad, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Servicios básicos y alimentos

El informe incluye también datos sobre los fondos destinados al pago de servicios básicos (agua, luz y teléfono), así como de alimentos.

Con respecto a servicios básicos, el monto transferido al mes de julio creció 10,1%, pasando de G. 80.705 millones (US$ 10,8 millones) a G. 88.859 millones (US$ 11,9 millones).

En el caso de los alimentos, el Tesoro destinó 14,8% más de recursos este año, pasó de G. 164.911 millones (US$ 22,2 millones) realizados el año pasado; a G. 189.326 millones (US$ 25,5 millones) desembolsados en el presente ejercicio.

