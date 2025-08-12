Petropar reduce precios de combustibles y se espera la reacción de emblemas privados

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la nueva reducción de 250 guaraníes del precio de todos los combustibles, “marcando así la séptima baja en el diésel y la octava en las naftas”, resaltan desde el gobierno.

El 10 de julio pasado, Petropar había aumentado el precio de sus combustibles 380 guaraníes por litro, que provocó inquietud entre los consumidores y presionó sobre los sectores comerciales.

En las últimas semanas, representantes económicos y sociales advirtieron acerca de la necesidad de ajustar los precios de los productos básicos y de los combustibles, argumentando especialmente la reciente caída de la cotización del dólar frente al guaraní, así como el impacto de este factor en el costo de bienes importados.

Nuevos precios de combustibles de Petropar

Con la reciente medida, los nuevos valores vigentes en las estaciones de Petropar son los siguientes:

Diésel Porâ: G. 7.050 por litro (antes G. 7.300)

Diésel Mbarete: G. 8.850 por litro (antes G. 9.100)

Nafta Kape, de 88 octanos: G. 5.990 por litro (antes G. 6.240)

Nafta Oikoite 93: G. 6.490 por litro (antes G. 6.740)

Nafta Aratiri 97: G. 7.840 por litro (antes G. 8.090)

La empresa aclaró que estos precios podrían variar en estaciones ubicadas a más de 50 kilómetros de la planta principal de Petropar en Villa Elisa debido a los costos adicionales de flete.

El presidente Santiago Peña, a través de sus redes sociales, subrayó el compromiso del gobierno con el bienestar económico de la población: “Cuidar el bolsillo de los paraguayos es nuestro compromiso. Cada reducción son más oportunidades para el trabajo y más fuerza para mover el país hacia adelante”. La disminución en los precios responde a la demanda de la ciudadanía y diversos sectores económicos que buscan aliviar el costo de vida.

Reacciones del sector privado a baja de combustibles

Tradicionalmente, los precios definidos por Petropar sirven de referencia a los emblemas privados que operan en el país. Se espera que en los próximos días las empresas privadas también ajusten sus precios siguiendo la tendencia iniciada por la estatal.

Durante un recorrido por las estaciones de servicio privadas se confirmó que Copetrol aún no oficializó la medida de reducción, pero que prevé aplicar una rebaja similar, probablemente en las próximas 24 horas. Petrobras suele acompañar los ajustes de Petropar, aunque la magnitud de la reducción podría ser menor, estimándose entre 150 y 200 guaraníes por litro.

Asimismo, Petrosur tampoco modificó sus precios, pero según empleados, la rebaja suele ejecutarse casi en simultáneo con Petropar. En Enex tampoco implementaron la rebaja hasta el momento, aunque acostumbran realizar ajustes a partir del día siguiente y desde la medianoche.

La decisión de Petropar marca una referencia importante y se espera que genere un efecto dominó en el resto del sector, beneficiando principalmente a los consumidores finales. Los próximos días serán clave para observar la reacción de las compañías privadas y su impacto en el mercado nacional de combustibles.

En comunicación con ABC Cardinal, el director de Planificación de Petropar, Adalberto Acuña, comentó que la reducción de los precios anunciada hoy se hizo respetando los márgenes que brinda la estructura de costo de cada producto. Recordó que por ley no se puede vender por debajo del costo y que Petropar analiza sus precios cada 30 días, por lo que los precios actuales se mantendrían como mínimo durante un mes.

Sobre el combustible catarí

Petropar negoció con Doha Holding -que tiene vínculos con la familia del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez- la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil por US$ 61 millones en un acuerdo firmado hace ya casi un año, específicamente en septiembre de 2024, pero hasta hoy, la empresa catarí no entregó el producto.

Petropar, la empresa estatal afectada, otorgó ya seis prórrogas a la firma catarí para la entrega del combustible. Consultado al respecto, Acuña defendió la decisión de seguir otorgando prórrogas afirmando que “el de Doha sigue siendo un precio imbatible y vale la pena seguir esperando”. Enfatizó en que Petropar no ha pagado “un solo centavo de dólar” en concepto de anticipo, por lo que no hay riesgo para la institución.

Agregó que “estamos aguardando este mes para que se concrete la entrega del producto”. Dijo que “tenemos información de que (Doha Holding) puede cumplir”, aunque no entró en más detalles sobre ese punto.

“Seguimos esperando, vamos a esperar el tiempo que sea necesario para obtener ese producto a ese costo”, subrayó. Además, aseguró que la llegada del combustible catarí “sí o sí debería impactar positivamente en el precio” y “se podría traducir en una nueva baja” de precios.