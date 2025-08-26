Itaipú lanzará sus paneles solares flotantes al embalse

El proyecto de la primera Planta Solar Flotante (PSF) del país contempla la colocación de diez segmentos (conjunto modular conformado por varios flotadores interconectados, que forman una unidad estructural de la planta solar), que dotarán a la infraestructura de una capacidad total de 1.116,72 kWp (kilovatio pico), informó la binacional.

El superintendente de Energías Renovables de la Margen Derecha de Itaipú, Pedro Domaniczky, explicó que actualmente se realizan las inspecciones finales y la verificación de los 1.650 paneles solares bifaciales que serán montados sobre los 4200 flotadores que conforman la PSF. Los equipos fueron desembarcados recientemente y están en proceso de revisión antes de que sean llevados al agua.

“Estamos avanzando en la apertura de los palets con los equipos para las verificaciones puntuales. Luego iremos coordinándolos con los marcos estructurales para el lanzamiento en unos días más al embalse de Itaipú, con los sistemas de anclaje que ya están instalados”, explicó.

Los módulos solares, de 705 vatios pico cada uno, cuentan con una vida útil estimada de 30 años, certificaciones internacionales de calidad y resistencia a condiciones ambientales exigentes, como vientos de hasta 210 km por hora. En paralelo, avanzan las obras civiles y el tendido de cables de media tensión que conectarán el sistema flotante con la sala de celdas de la Margen Derecha.

Asimismo, los soportes de duro aluminio, especialmente diseñados para ambientes acuáticos, están siendo utilizados en los soportes. “De esta manera, se consolidará un paso histórico hacia la diversificación de la matriz energética paraguaya mediante fuentes renovables e innovadoras”, resalta la binacional sobre el proyecto.

Para finales de setiembre está prevista la inauguración de la PSF en el embalse de la Central Hidroeléctrica.