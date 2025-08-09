Nacionales

Inician instalación de anclaje para futura planta solar flotande en el embalse de Itaipú

La Central Hidroeléctrica ITAIPU avanzó una estapa más hacia la diversificación de su matriz energética con el inicio de la instalación del anclaje de su futura planta solar flotante en su embalse. Este proyecto busca generar energía limpia y renovable, aprovechando la superficie del lago para producir electricidad.

Por Marta Escurra
08 de agosto de 2025 - 16:29
Inicia instalación de anclaje para la planta solar de Itaipu.
La planta solar flotande de Itaipú tendrá una capacidad inicial de 1,1 megavatios pico (MWp), con posibilidad de expansión hasta 10 MWp. Estará compuesta por paneles bifaciales de 705 vatios, diseñados para soportar condiciones ambientales extremas y maximizar la eficiencia en la generación solar. Además, la planta reducirá la evaporación del agua en el embalse y no afectará el ecosistema acuático.

La instalación de la planta solar flotante cuenta con tecnología de punta, incluyendo un sistema de posicionamiento global (GPS) para ubicar con precisión los anclajes y boyas flotadoras. Los paneles solares serán instalados sobre plataformas diseñadas para soportar condiciones extremas y maximizar la eficiencia en la generación solar.

Trabajo coordinado

El proyecto es el resultado de un trabajo coordinado entre diversas áreas de Itaipú, incluyendo la Dirección Técnica, Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Dirección de Coordinación. La empresa ha destacado la importancia de la seguridad y el cumplimiento del cronograma previsto para la ejecución de los trabajos.

El proyecto es el resultado de un trabajo coordinado entre diversas áreas de Itaipú.
La planta solar flotante de Itaipú es un paso importante hacia la sostenibilidad y la diversificación de la matriz energética del Paraguay. El proyecto no solo generará energía limpia y renovable, sino que también buscará posicionar como referente regional en energías renovables de última generación.

Una vez finalizada la instalación de los anclajes, prevista para la próxima semana, se procederá al montaje de los flotadores y paneles solares. La planta será monitoreada con sistemas de control hídrico para asegurar su sostenibilidad y bajo impacto ambiental.

