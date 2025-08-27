ANDE refuerza su infraestructura eléctrica para el WRC Rally del Paraguay 2025

La ANDE reparó más de 287 artefactos del alumbrado público en Carmen del Paraná e hizo trabajos de mantenimiento integral de sus redes de distribución a lo largo del recorrido del Rally en Artigas. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la seguridad y visibilidad para los competidores y aficionados que asistirán al evento, resaltó la empresa estatal en sus redes sociales.

El evento tendrá lugar entre los días 28 y 31 de este mes (agosto de 2025) en el departamento de Itapúa. Recorrerá 13 municipios, incluyendo Encarnación, Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Carmen del Paraná, Artigas, Coronel Bogado, Bella Vista, Hohenau, Obligado, Capitán Miranda, San Juan del Paraná y Fram.

Como parte de las obras de referencia, instalaron 1.200 metros de cables preensamblados, aéreos, y se reemplazaron 10 luminarias de sodio por unidades LED, que ofrecen mayor eficiencia y visibilidad nocturna. Con estas obras buscan brindar mayor seguridad a los transeúntes y a los visitantes.

Además, la ANDE brindará asistencia mecánica y logística durante el rally. El Departamento de Mantenimiento de Vehículos de la institución desplegó un operativo especial en las zonas de Encarnación, Hohenau, Obligado y Bella Vista, con talleres móviles, vehículos eléctricos y cuadrillas técnicas que garantizarán la operatividad de la flota de la institución y una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, destacan.

