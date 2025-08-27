Economía

Dinatran refuerza horarios de transporte público por el mundial de rally

Mediante un comunicado público, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) anunció el refuerzo de horarios del transporte público nacional e intermunicipal en las rutas que serán utilizadas para el público del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 13:13
Foto de archivo.
Foto de archivo.Lucia González

La Dinatran anunció el refuerzo de horarios del transporte público nacional e intermunicipal por el Mundial de Rally que se realiza en nuestro país, precisamente en el departamento de Itapúa.

Según el comunicado, el refuerzo se realiza para todos los servicios de media y larga distancia en el corredor correspondiente de las rutas nacionales PY01 y PY06. El director de la Dinatran, Luis Fernando González, dijo que la medida también afectaría a la ruta PY02.

Agregan que el refuerzo se establece para el periodo de tiempo en el que se realizará el campeonato mundial de rally, desde las 23:59 del 29 de agosto, hasta las 23:59 del 1 de setiembre.

“Las tarifas de pasajes para los servicios de transporte de pasajeros deberán permanecer invariables, debiendo las empresas percibir las actuales vigentes que correspondan a la promulgada por Decreto Nº 876/2023”, indica el documento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Permisionarias de Dinatran no se suman a paro de buses

Comunicado de la Dinatran sobre refuerzo de horario del transporte público.
Comunicado de la Dinatran sobre refuerzo de horario del transporte público.

Precios de pasajes

El Decreto Nº 876/2023 la Dinatran estableció las tarifas para los diferentes servicios de transporte público. Los pasajes son para varios destinos del país, en las modalidades Removido, Servicio Diferencial y Servicio Directo.

Todos los precios están fijados tomando como punto de partida la Estación de Buses de Asunción (EBA).

Tarifa de pasajes de Dinatran por Semana Santa.
Tarifa de pasajes de Dinatran según decreto 876/23.

Villa Florida

  • Removido G. 36.300
  • Diferencial G. 53.300

San Ignacio Misiones

  • Removido G. 51.700
  • Diferencial G. 75.600

Ayolas

  • Removido G. 72.600
  • Diferencial G. 107.000

Pilar (por San Ignacio)

  • Removido G. 96.100
  • Diferencial G. 142.200
  • Directo G. 188.300

Encarnación

  • Removido G. 82.100
  • Diferencial G. 121.200
  • Directo G. 160.300

Coronel Oviedo

  • Removido G. 28.200
  • Diferencial G. 41.200

Villarrica

  • Removido G. 38.900
  • Diferencial G. 57.200
  • Directo G. 75.500

Caaguazú

  • Removido G. 39.000
  • Diferencial G. 57.400
  • Directo G. 75.700

Caazapá

  • Removido G. 52.100
  • Diferencial G. 76.200

Ciudad del Este

  • Removido G. 71.300
  • Diferencial G. 105.000
  • Directo G. 138.700

San Estanislao (por Oviedo)

  • Removido G. 52.900
  • Diferencial G. 77.400
  • Directo G. 101.900

San Estanislao (por ruta PY03)

  • Removido G. 40.300
  • Diferencial G. 59.300
  • Directo G. 78.300

Santa Rosa del Aguaray

  • Removido G. 72.800
  • Diferencial G. 107.300

Itacurubí del Rosario

  • Removido G. 62.800
  • Diferencial G. 92.300

Villa del Rosario

  • Removido G. 70.200
  • Diferencial G. 103.400

Capitán Bado

  • Removido G. 122.500
  • Diferencial G. 181.800

Choré

  • Removido G. 66.700
  • Diferencial G. 98.100

Pozo Colorado

  • Removido G. 77.500
  • Diferencial G. 114.300

Concepción

  • Removido G. 117.600
  • Diferencial G. 174.500
  • Directo G. 231.300

Pedro Juan Caballero

  • Removido G. 119.200
  • Diferencial G. 176.900
  • Directo G. 234.500

Loma Plata

  • Removido G. 127.900
  • Diferencial G. 189.900
  • Directo G. 251.900

Mariscal Estigarribia

  • Removido G. 148.400
  • Diferencial G. 220.700
  • Directo G. 292.900

San Juan Nepomuceno

  • Removido G. 56.500
  • Diferencial G. 82.800

Curuguaty

  • Removido G. 65.200
  • Diferencial G. 95.900

Salto del Guairá

  • Removido G. 100.000
  • Diferencial G. 148.100
  • Directo G. 196.100

San Pedro de Ykuamandyju

  • Removido G. 92.900
  • Diferencial G. 137.400
  • Directo G. 181.900

Horqueta (por Oviedo)

  • Removido G. 123.900
  • Diferencial G. 183.900

Las tarifas de pasajes según el tipo de servicio se da de la siguiente forma:

  • Removido: Lo establecido en el decreto más la tasa de embarque.
  • Diferencial removido: 50% sobre la tarifa del servicio removido más la tasa de embarque.
  • Directo: 100% sobre la tarifa del servicio removido más la tasa de embarque.

Agregan que para consultar tarifas de otros destinos, o para reportar cobros indebidos e irregularidades en los servicios de transporte habilitados por la Dinatran, cuentan con el contacto en WhatsApp: 0962 352 235.

Enlace copiado