Dinatran refuerza horarios de transporte público por el mundial de rally

La Dinatran anunció el refuerzo de horarios del transporte público nacional e intermunicipal por el Mundial de Rally que se realiza en nuestro país, precisamente en el departamento de Itapúa.
Según el comunicado, el refuerzo se realiza para todos los servicios de media y larga distancia en el corredor correspondiente de las rutas nacionales PY01 y PY06. El director de la Dinatran, Luis Fernando González, dijo que la medida también afectaría a la ruta PY02.
Agregan que el refuerzo se establece para el periodo de tiempo en el que se realizará el campeonato mundial de rally, desde las 23:59 del 29 de agosto, hasta las 23:59 del 1 de setiembre.
“Las tarifas de pasajes para los servicios de transporte de pasajeros deberán permanecer invariables, debiendo las empresas percibir las actuales vigentes que correspondan a la promulgada por Decreto Nº 876/2023”, indica el documento.
Precios de pasajes
El Decreto Nº 876/2023 la Dinatran estableció las tarifas para los diferentes servicios de transporte público. Los pasajes son para varios destinos del país, en las modalidades Removido, Servicio Diferencial y Servicio Directo.
Todos los precios están fijados tomando como punto de partida la Estación de Buses de Asunción (EBA).
Villa Florida
- Removido G. 36.300
- Diferencial G. 53.300
San Ignacio Misiones
- Removido G. 51.700
- Diferencial G. 75.600
Ayolas
- Removido G. 72.600
- Diferencial G. 107.000
Pilar (por San Ignacio)
- Removido G. 96.100
- Diferencial G. 142.200
- Directo G. 188.300
Encarnación
- Removido G. 82.100
- Diferencial G. 121.200
- Directo G. 160.300
Coronel Oviedo
- Removido G. 28.200
- Diferencial G. 41.200
Villarrica
- Removido G. 38.900
- Diferencial G. 57.200
- Directo G. 75.500
Caaguazú
- Removido G. 39.000
- Diferencial G. 57.400
- Directo G. 75.700
Caazapá
- Removido G. 52.100
- Diferencial G. 76.200
Ciudad del Este
- Removido G. 71.300
- Diferencial G. 105.000
- Directo G. 138.700
San Estanislao (por Oviedo)
- Removido G. 52.900
- Diferencial G. 77.400
- Directo G. 101.900
San Estanislao (por ruta PY03)
- Removido G. 40.300
- Diferencial G. 59.300
- Directo G. 78.300
Santa Rosa del Aguaray
- Removido G. 72.800
- Diferencial G. 107.300
Itacurubí del Rosario
- Removido G. 62.800
- Diferencial G. 92.300
Villa del Rosario
- Removido G. 70.200
- Diferencial G. 103.400
Capitán Bado
- Removido G. 122.500
- Diferencial G. 181.800
Choré
- Removido G. 66.700
- Diferencial G. 98.100
Pozo Colorado
- Removido G. 77.500
- Diferencial G. 114.300
Concepción
- Removido G. 117.600
- Diferencial G. 174.500
- Directo G. 231.300
Pedro Juan Caballero
- Removido G. 119.200
- Diferencial G. 176.900
- Directo G. 234.500
Loma Plata
- Removido G. 127.900
- Diferencial G. 189.900
- Directo G. 251.900
Mariscal Estigarribia
- Removido G. 148.400
- Diferencial G. 220.700
- Directo G. 292.900
San Juan Nepomuceno
- Removido G. 56.500
- Diferencial G. 82.800
Curuguaty
- Removido G. 65.200
- Diferencial G. 95.900
Salto del Guairá
- Removido G. 100.000
- Diferencial G. 148.100
- Directo G. 196.100
San Pedro de Ykuamandyju
- Removido G. 92.900
- Diferencial G. 137.400
- Directo G. 181.900
Horqueta (por Oviedo)
- Removido G. 123.900
- Diferencial G. 183.900
Las tarifas de pasajes según el tipo de servicio se da de la siguiente forma:
- Removido: Lo establecido en el decreto más la tasa de embarque.
- Diferencial removido: 50% sobre la tarifa del servicio removido más la tasa de embarque.
- Directo: 100% sobre la tarifa del servicio removido más la tasa de embarque.
Agregan que para consultar tarifas de otros destinos, o para reportar cobros indebidos e irregularidades en los servicios de transporte habilitados por la Dinatran, cuentan con el contacto en WhatsApp: 0962 352 235.