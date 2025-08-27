Dinatran refuerza horarios de transporte público por el mundial de rally

La Dinatran anunció el refuerzo de horarios del transporte público nacional e intermunicipal por el Mundial de Rally que se realiza en nuestro país, precisamente en el departamento de Itapúa.

Según el comunicado, el refuerzo se realiza para todos los servicios de media y larga distancia en el corredor correspondiente de las rutas nacionales PY01 y PY06. El director de la Dinatran, Luis Fernando González, dijo que la medida también afectaría a la ruta PY02.

Agregan que el refuerzo se establece para el periodo de tiempo en el que se realizará el campeonato mundial de rally, desde las 23:59 del 29 de agosto, hasta las 23:59 del 1 de setiembre.

“Las tarifas de pasajes para los servicios de transporte de pasajeros deberán permanecer invariables, debiendo las empresas percibir las actuales vigentes que correspondan a la promulgada por Decreto Nº 876/2023”, indica el documento.

Precios de pasajes

El Decreto Nº 876/2023 la Dinatran estableció las tarifas para los diferentes servicios de transporte público. Los pasajes son para varios destinos del país, en las modalidades Removido, Servicio Diferencial y Servicio Directo.

Todos los precios están fijados tomando como punto de partida la Estación de Buses de Asunción (EBA).

Villa Florida

Removido G. 36.300

Diferencial G. 53.300

San Ignacio Misiones

Removido G. 51.700

Diferencial G. 75.600

Ayolas

Removido G. 72.600

Diferencial G. 107.000

Pilar (por San Ignacio)

Removido G. 96.100

Diferencial G. 142.200

Directo G. 188.300

Encarnación

Removido G. 82.100

Diferencial G. 121.200

Directo G. 160.300

Coronel Oviedo

Removido G. 28.200

Diferencial G. 41.200

Villarrica

Removido G. 38.900

Diferencial G. 57.200

Directo G. 75.500

Caaguazú

Removido G. 39.000

Diferencial G. 57.400

Directo G. 75.700

Caazapá

Removido G. 52.100

Diferencial G. 76.200

Ciudad del Este

Removido G. 71.300

Diferencial G. 105.000

Directo G. 138.700

San Estanislao (por Oviedo)

Removido G. 52.900

Diferencial G. 77.400

Directo G. 101.900

San Estanislao (por ruta PY03)

Removido G. 40.300

Diferencial G. 59.300

Directo G. 78.300

Santa Rosa del Aguaray

Removido G. 72.800

Diferencial G. 107.300

Itacurubí del Rosario

Removido G. 62.800

Diferencial G. 92.300

Villa del Rosario

Removido G. 70.200

Diferencial G. 103.400

Capitán Bado

Removido G. 122.500

Diferencial G. 181.800

Choré

Removido G. 66.700

Diferencial G. 98.100

Pozo Colorado

Removido G. 77.500

Diferencial G. 114.300

Concepción

Removido G. 117.600

Diferencial G. 174.500

Directo G. 231.300

Pedro Juan Caballero

Removido G. 119.200

Diferencial G. 176.900

Directo G. 234.500

Loma Plata

Removido G. 127.900

Diferencial G. 189.900

Directo G. 251.900

Mariscal Estigarribia

Removido G. 148.400

Diferencial G. 220.700

Directo G. 292.900

San Juan Nepomuceno

Removido G. 56.500

Diferencial G. 82.800

Curuguaty

Removido G. 65.200

Diferencial G. 95.900

Salto del Guairá

Removido G. 100.000

Diferencial G. 148.100

Directo G. 196.100

San Pedro de Ykuamandyju

Removido G. 92.900

Diferencial G. 137.400

Directo G. 181.900

Horqueta (por Oviedo)

Removido G. 123.900

Diferencial G. 183.900

Las tarifas de pasajes según el tipo de servicio se da de la siguiente forma:

Removido: Lo establecido en el decreto más la tasa de embarque.

Diferencial removido: 50% sobre la tarifa del servicio removido más la tasa de embarque.

Directo: 100% sobre la tarifa del servicio removido más la tasa de embarque.

Agregan que para consultar tarifas de otros destinos, o para reportar cobros indebidos e irregularidades en los servicios de transporte habilitados por la Dinatran, cuentan con el contacto en WhatsApp: 0962 352 235.