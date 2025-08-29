Canasta básica: Supermercados anuncian descuentos en más de 170 productos de primera necesidad

En medio de fuertes cuestionamientos de los consumidores por los altos precios de los productos de la canasta básica, especialmente de alimentos, la Capasu lanzó esta mañana la campaña “ofertas porã” con descuentos en varios rubros, sumándose a la iniciativa unos 490 supermercados de todo el país.

Gustavo Lezcano, presidente de Capasu mencionó, que es una iniciativa que lo realizan las asociadas en conjunto con sus proveedores para llegar con precios más accesibles para la población. Sin embargo, la campaña será temporal, ya que abarcará del 1 al 14 de setiembre del corriente año.

“Creemos que son productos interesantes de la canasta básica para que el consumidor pueda surtirse ”, contó.

Lezcano afirmó que la expectativa del gremio supermercadista es alta sobre la respuesta de los consumidores y espera que también dicha actividad contribuya con buenas ventas para el sector.

Además que, la promoción llega en un momento oportuno, considerando la economía nacional y la necesidad de apoyar al consumidor.

Según detalló, las asociadas aplicarán descuentos entre el 15% al 45% en más de 170 productos de primera necesidad para el hogar como alimentos y artículos domisanitarios. Entre los productos que se agregan a esta promoción se destacan, por ejemplo, carnes de pollo y cerdo, aceites, huevo, entre otros, que forman parte del día a día de las familias nacionales.

Supermercados que se adhieren

Las cadenas de supermercados que participan de la iniciativa son:

Biggie,

Superseis,

Stock,

Cadena Real,

Cadena Pueblo,

Los Jardines,

Gran Vía,

Salemma,

LT,

Kingo,

Archi,

La Bomba,

Casa Paraná,

Metro,

Pryca,

Villa Sofía,

Colonias Unidas,

Macha,

Super Express de Villarrica,

Casa Yasy,

La Preferida,

El País,

Plub,

Pacífico,

La Canasta

y Herrero

<b> </b>Consumo

En relación al desempeño del consumo en lo que va del presente año, Lezcano indicó que se nota un sostenido crecimiento. Principalmente en los meses de julio y agosto, resaltó que los resultados fueron muy auspiciosos, incluso mejores que el año pasado, lo que hace que el proveedor se encuentre motivado para apostar en este tipo de acciones como “ofertas porã” que espera se traduzca en buenas ventas para el rubro.