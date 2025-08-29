Según encuesta regional, ANDE mejoró satisfacción general de sus clientes

En el caso del Índice de Satisfacción General (ISG) obtenido por la ANDE, la mejoría fue de 10,3 puntos, pasando de 49,9 en 2024 a 60,2 puntos en 2025. Lenny Medeiros, coordinadora internacional de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) compartió los resultados de la encuesta de satisfacción referentes a la empresa estatal.

El informe destaca una mejora en todos los indicadores frente a 2024. Entre ellos, el Índice de Aprobación del Cliente, que mide la primera impresión de los usuarios sobre la calidad del servicio; el Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL), que evalúa de manera integral la percepción del servicio; y el Índice Intermedio de Satisfacción, que recoge la opinión de los clientes antes de valorar los precios.

El estudio incluyó la evaluación de la trayectoria de las distribuidoras, es decir, cómo perciben los usuarios la evolución del servicio durante el último año.

Ante los resultados obtenidos, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, enfatizó la importancia de continuar mejorando la gestión de la institución y destacó que estos resultados son un reflejo del esfuerzo conjunto y el compromiso de los equipos de la ANDE.

