UIP critica posible feriado: “La verdadera celebración se da trabajando”

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado en el que reconoce el valor de los logros deportivos como un factor de unión nacional. Pero, sobre la ley que permite al Ejecutivo declarar feriado si la Albirroja clasifica al Mundial, la UIP advierte un impacto económico al paralizar actividades productivas.

El gremio sostiene que el progreso del Paraguay no se construye deteniendo la productividad con feriados innecesarios, que terminan repercutiendo en la producción y en los costos.

“La verdadera celebración se da trabajando, produciendo y generando más desarrollo para todos”, expresó la UIP.

Lea más: Confirmado: el viernes será feriado si Paraguay clasifica al mundial

Según la organización, decretar feriados adicionales genera un efecto directo en los costos de producción y en la competitividad de las empresas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien destacaron el orgullo y la emoción que despierta la Albirroja, remarcaron que la alegría debería convertirse en un impulso para seguir construyendo futuro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mensaje concluye resaltando que el Paraguay se engrandece no solo celebrando con pasión, sino también transformando esa energía en más producción, más empleo y más oportunidades.