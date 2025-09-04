Economía

UIP critica posible feriado: “La verdadera celebración se da trabajando”

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) se pronunció contra la posibilidad de un feriado nacional por la clasificación de la Albirroja al Mundial. La organización sostiene que el progreso del país no debe detenerse con celebraciones que frenen la productividad.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 19:21
Miles de personas saludan a la Albirroja que podría clasificar hoy al MundialFernando Romero, ABC Color

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado en el que reconoce el valor de los logros deportivos como un factor de unión nacional. Pero, sobre la ley que permite al Ejecutivo declarar feriado si la Albirroja clasifica al Mundial, la UIP advierte un impacto económico al paralizar actividades productivas.

El gremio sostiene que el progreso del Paraguay no se construye deteniendo la productividad con feriados innecesarios, que terminan repercutiendo en la producción y en los costos.

“La verdadera celebración se da trabajando, produciendo y generando más desarrollo para todos”, expresó la UIP.

Según la organización, decretar feriados adicionales genera un efecto directo en los costos de producción y en la competitividad de las empresas.

Si bien destacaron el orgullo y la emoción que despierta la Albirroja, remarcaron que la alegría debería convertirse en un impulso para seguir construyendo futuro.

El mensaje concluye resaltando que el Paraguay se engrandece no solo celebrando con pasión, sino también transformando esa energía en más producción, más empleo y más oportunidades.

