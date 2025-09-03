Confirmado: el viernes será feriado si Paraguay clasifica al mundial

Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó a ABC Color que se decretará el feriado en caso de que la selección paraguaya clasifique el jueves al Mundial de Fútbol 2026.

El presidente Santiago Peña pretende firmar hoy la promulgación de la ley que le permitirá decretar tres feriados extraordinarios por año, según dijo el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate y lo reconfirmó Recalde.

La selección nacional disputa su clasificación al Mundial de fútbol de 2026 en su encuentro con Ecuador, mañana por la noche en el estadio Defensores del Chaco.

La Albirroja puede clasificar también si empata o incluso si pierde contra el combinado ecuatoriano, siempre que Venezuela no derrote a Argentina en Buenos Aires, también mañana.

Viernes feriado si Paraguay clasifica

De decretarse el feriado, recién se tendría confirmación en la noche del jueves alrededor de las 22:30, lo que pone en una situación incómoda a pacientes con citas programadas, a quienes tienen fijadas audiencias en el Poder Judicial, quienes tengan trámites previstos, a empresas privadas, y otros, ya que existe la posibilidad de que Paraguay no clasifique.

Sobre ese punto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ya está comunicó al sector empresarial privado los caminos y las opciones en caso de concretarse la clasificación en cualquiera de los escenarios.

En cuanto a la salud, el ministro Villate señaló que probablemente se vean afectadas las consultas de especialidades programadas para el viernes, que podrían necesitar ser reprogramadas; sin embargo, la medida no afectará a cirugías programadas.

Para esto, el Ministerio de Salud Pública está articulando con los servicios de salud públicos, privados y del Instituto de Previsión Social.

La afición albirroja está expectante a la clasificación, ya que pasaron 16 años de la última participación de Paraguay en un mundial de fútbol.