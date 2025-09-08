PGN 2026: Rachid anunció que equipos de escucha están en camino

Rachid cerró hoy la primera audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tiene a su cargo el estudio del PGN 2026.

Antes defendieron sus respectivos presupuestos el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja.

El titular de la Senad pidió a los parlamentarios que respeten el tope del presupuesto asignado a la entidad para el ejercicio 2026, atendiendo que esa fue la directiva que recibieron.

Lea más: PGN 2026: Defensa informó que los radares adquiridos serán entregados en 30 meses

La entidad, dependiente directamente de la Presidencia de la República, tiene asignado este año G. 80.537 millones (US$ 10,2 millones) y para el próximo el monto asciende a G. 80.845 millones (US$ 10,2 millones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan aumenta G. 307,7 millones, o sea 0,3% más respecto al del ejercicio actual, según los números expuestos en la bicameral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que hay un incremento “casi ridículo” por la variación del salario mínimo y se incorporan 25 nuevos agentes especiales que egresan cada año.

Lea más: PGN 2026: MUVH debe G. 80.000 millones por expropiaciones para asentamientos

Aunque Rachid pidió que se respetara el tope del presupuesto, hizo notar claramente la necesidad que tiene la institución al comparar lo que mueve el el crimen organizado.

“Nuestro presupuesto es de US$ 10 millones, pero el perjuicio ocasionado al crimen organizado supera los US$ 550 millones”, aseguró y enfatizó que tienen récord de incautación de marihuana, cocaína y de armas.

Equipos de escucha

Al ministro se le consultó en que etapa están los equipos de escucha que había licitado Itaipú para el seguimientos a los criminales.

Según respondió, los equipos llegarán al país en un par de meses, que están acelerando los tiempos, luego de los cuales necesitarán capacitar al personal y adecuar la infraestructura para su implementación.

Lea más: Denuncian negociado “apu’a” para Peña: Espionaje en sus manos y US$ 12 millones para su empresa

Añadió que los equipos, de los que una parte son para las escuchas, era una necesidad histórica para una institución tan técnica y estratégica como la que le toca administrar, que cuando asumió el cargo se encontró cero presupuesto para tecnología.