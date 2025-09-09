Bodegueros felices con la Albirroja: se disparó la venta de bebidas

El encuentro entre amigos para ver los partidos de fútbol en una casa, bar o incluso a veces en la misma calle, es algo típico de los aficionados al deporte rey de nuestro país. Con la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026 tras la disputa del partido contra Ecuador, ciudadanos de varios puntos del país se encontraron tanto para ver el partido, como para festejar el logro.

Según afirmó Damián Fernández, de la Asociación de Bodegas, que cuenta con más de 250 socios en Asunción y Central, la clasificación de la Albirroja los llevó a “llenar las arcas”, debido a la masiva venta de bebidas que tuvieron los comerciantes del rubro.

“Ese hace cinco días estuvo espectacular, muy bueno, se llenaron las arcas. Empezó en el momento en el que la Albirroja empezó a posicionarse en la clasificación. Eso se coronó el jueves y hoy va a ser un encuentro más amigable, más tranquilo, más para bajarle un poquitito al alcohol y disfrutar lo que es la clasificación”, expresó.

El buen ambiente que se generó con el logro de la selección de fútbol mejora en general el negocio de las bodegas y tiene un buen efecto en la parte económica.

Cerveza, la bebida más vendida

Entre las bebidas más vendidas, la preferida es la cerveza por los consumidores, entre las que se destacan las marcas nacionales por su precio y calidad, sobre todo en el chop.

Además, los días de mayor venta son los fines de semana, sobre todo si son días con altas temperaturas, ya que con el frío y la lluvia disminuyen las ventas.

Según Fernández, el deporte genera una mayor cantidad de ventas, ya que con el Mundial del Rally de Paraguay muchos clientes compraron las bebidas de las bodegas ya para llevarlas hasta Itapúa.

“Para el partido de la otra vez duplicamos el stock y se trabajó con acciones, se hacían promociones, se regalaban banderas, kepis, algunas cosas como para poder darle un poco más de movimientos para lo que es el stock de productos. El volumen de venta es lo que te da la ganancia”, precisó Fernández en entrevista con radio 1000 AM.