Cotización del dólar: Persiste tendencia a la baja frente al guaraní

La cotización del dólar se mantiene en baja en el mercado local, y ayer cerró en niveles cercanos a G. 7.200. Esta depreciación fuerte en la cotización respondería más a flujos internos que a la situación internacional, de acuerdo con expertos.

La cotización minorista o en efectivo de la divisa estadounidense cerró en G. 7.220 ayer, valor similar que registró la jornada anterior. Sin embargo, para el cambio interbancario, la cotización sigue bajando y ayer cerró en G. 7.190. En solo dos meses la divisa se depreció alrededor del 10% frente al guaraní, casi G. 800 menos por cada dólar.

Lea más: Dólar en su nivel más bajo del año: ¿Qué factores inciden en el tipo de cambio?

Consultoras locales e internacionales estiman que la cotización de la divisa estadounidense se irá normalizando en estos meses en que se espera mayor demanda del billete verde por liquidación de importaciones que irá a contrarrestar la presión por la oferta de dólares que se notó en los meses recientes.

Lea más: Dólar a la baja: ¿Cuánto retrocedió la cotización en lo que va del mes?

Estiman que cotización se normalizará

Itaú Macro proyecta que el tipo de cambio se irá normalizando y que empezará a repuntar para cerrar en alrededor de G. 7.750, mientras que los agentes consultados en la Encuesta de Variables Económicas (EVE) proyectan para fin de año un dólar en torno a G. 7.000, que está bastante por encima de los niveles actuales. Estiman que esta situación debería contribuir eventualmente en el proceso de convergencia inflacionaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se compone en un 30% de productos importados, por lo que analistas esperan que esta reducción del dólar también se traslade a los precios locales y que reduzca la presión inflacionaria.