Delegación de EE.UU. llega a Paraguay para evaluar el comercio bilateral

La Embajada de Estados Unidos confirmó la llegada a Paraguay de una importante delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Daniel Watson, representante adjunto para el Hemisferio Occidental.

Esta visita se desarrolla esta semana con una agenda cargada de encuentros que buscan revisar y proyectar la relación económica entre ambos países.

Según informaron, esta misión se inició con reuniones, entre ellos en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), donde se abordaron temas de innovación y protección de derechos.

La delegación también recorrió las terminales portuarias de Villeta, consideradas importantes para el intercambio comercial.

Este grupo estadounidense participó de un encuentro en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde se dio comienzo a las conversaciones en el marco del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA), según informó la Embajada. Estas reuniones, que se extenderán por dos días en Asunción, incluyen a equipos técnicos de ambos gobiernos para evaluar la relación comercial actual y explorar nuevas oportunidades.

Cancillería repasa con EE.UU. relación comercial bilateral

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó además que recibió hoy en audiencia al representante comercial Watson con quien se realizó un repaso de la agenda comercial. Según informó, se habló sobre la necesidad de mejorar los lazos comerciales, promover acuerdos de protección recíproca de inversiones y fomentar un entorno de inversión más seguro.

Según Cancillería, durante la visita de esta delegación se revisará el impacto de la política comercial del gobierno de Donald Trump.

El comercio bilateral con Estados Unidos representa para Paraguay una oportunidad. Actualmente, la exportación de la carne vacuna al país norteamericano marca uno de los negocios más importantes.