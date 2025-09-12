Productoras agrícolas, con ofertas en el Abasto Este

Productoras agrícolas de los distintos comités que integran la Agroferia preparan una serie de productos frescos para recibir a los clientes, en el Mercado Abasto Este de Minga Guazú.

Anuncian ofertas de queso Paraguay desde G. 37.000 el kilo, leche de vaca desde G. 5.000 el litro, leche de cabra desde G. 20.000 el litro, huevo casero a G. 25.000 la docena, harina de maíz a G. 12.000 el kilolechuga y otros verdeos a desde 3 mazos por G. 5.000 y G. 10.000, dependiendo de la variedad.

También tendrán a la venta choclo, maní, manteca, arveja, gallina casera, poroto, comidas típicas, entre otras exquisiteces de su propia producción.

Así también, la frutilla, la fruta de la estación, tendrá su espacio, desde G. 25.000 el kilo. La cita es en el Bloque B1, desde las 7:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Abasto Este, un gran impulsor de los mercados formales

La Agroferia del Abasto Este tiene lugar cada sábado, donde mujeres trabajadoras del campo se llegan hasta el Bloque B1 del Mercado Abasto Este de Minga Guazú para ser parte de la Agroferia de productores, donde ofrecen una gran variedad de productos frutihortícolas, además de otros productos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Mercado Abasto Este se encuentra en el kilómetro 14,5 de la Ruta PY02, de Minga Guazú, en Alto Paraná. Entre los comités que participan de la feria se encuentran Río Acaray, Ñande Sy y Mujeres Unidas, cuyas integrantes vienen destacando la oportunidad que tienen de comercializar su producción en un predio limpio, ordenado, seguro y con amplio estacionamiento.

Además, en el Bloque B1 se pueden encuentran otra gran variedad de frutas y verduras, hierbas, huevo, artículos de limpieza, combos de alimentos económicos, entre otros productos de las industrias presentes que tienen precios de fábrica.