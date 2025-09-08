Un gran impulsor de los mercados formales

Abasto SA celebra más de una década de trabajo sostenido, ofreciendo a productores, comerciantes e industrias espacios modernos, seguros y ordenados para el desarrollo de sus actividades. “Don Aldo Zuccolillo pensó que era una necesidad crear para la ciudadanía un mercado diferente y romper con el paradigma de comprar en mercados desordenados y poco higiénicos”, recuerda Blanca Aveiro, gerente general de la empresa.

Ese fue el punto de partida para que en Paraguay se instalara un modelo innovador que hoy cuenta con dos sedes: Abasto Norte, en Limpio, y Abasto Este, en Minga Guazú.

Ambos complejos cumplen un rol estratégico en la cadena agroalimentaria y en la economía familiar.

Al reunir industrias de distintos rubros permiten al consumidor acceder a precios mayoristas y minoristas competitivos, al tiempo que ofrecen al productor primario un espacio digno de comercialización, eliminando intermediarios.

Entre las características que distinguen a Abasto Norte y Abasto Este se encuentran la infraestructura adecuada, la seguridad, el estacionamiento amplio, la limpieza y la provisión de grupos generadores en todos los bloques, lo que asegura la cadena de frío para las industrias alimenticias. “Contamos con un equipo humano comprometido con su trabajo, que brinda respuesta inmediata a cada situación”, destaca Aveiro.

En Abasto Norte muchos locatarios tuvieron que ampliar sus salones por el crecimiento de sus negocios, mientras que en Abasto Este varios ya se instalaron en locales más amplios desde el inicio, anticipando la expansión.

La administración, además, asume el mantenimiento, la seguridad, la limpieza y el retiro de basura, lo que permite a los comerciantes centrarse exclusivamente en sus ventas.

La innovación también ha marcado el rumbo de Abasto SA, con iniciativas que trascienden lo comercial: bancarización, un centro de capacitación del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), un colegio primario en el predio, un instituto de idiomas, Registro Civil, servicios financieros y la inclusión de rubros como ferreterías y electrodomésticos.

Actualmente, Abasto Norte y Abasto Este albergan a referentes como Chortitzer, Ochsi, Frutika, Doña Ángela, La Pradera, Pollos Pechugón, Lactolanda, Saborca, BC Multimarcas, Pollos Kzero, Amandau, entre muchas otras industrias que generan empleo y dinamizan la economía local.

En este Día de la Industria, Aveiro extiende un mensaje de gratitud: “Agradecemos a todas las industrias que forman parte de Abasto Norte y Abasto Este. Resaltamos la función que cumplen en la economía del país e invitamos a otras a sumarse a esta gran familia de trabajo”.