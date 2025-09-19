El sector forestal crece con fuerza y supera las 120.000 toneladas exportadas

Entre enero y agosto, las exportaciones forestales registraron un comportamiento dinámico, que permitieron ingresos por US$ 62,85 millones.

Según el informe del Infona, en enero (11.670 toneladas) y febrero (13.454 toneladas) las colocaciones fueron moderadas, pero en los siguientes meses, tanto el volumen como el valor fueron aumentando de manera constante.

En marzo se consolidó esta tendencia, con 15.741 toneladas por un valor de US$ 8 millones. En tanto que en abril y mayo se produjo una contracción, con 13.140 toneladas y US$ 7 millones, respectivamente.

Lea más: Pico de exportaciones del sector forestal impulsarán nuevas inversiones

Repunte

En julio, sin embargo, el sector inició un periodo de repunte, alcanzando el nivel más alto del año con 19.984 toneladas y más de US$ 9 millones en valor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto las exportaciones experimentaron una leve disminución, con variaciones de –7,81% en volumen y –5,18% en valor FOB respecto al mes anterior, totalizando 18.424 toneladas por más de US$ 9 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el Infona señalaron que los resultados se mantuvieron en niveles elevados, muy por encima de los registrados a inicios del año, lo que confirma la recuperación progresiva y sostenida del sector forestal.

Añadieron que el período analizado refleja un camino ascendente con oscilaciones propias de la dinámica comercial, pero con una clara tendencia al crecimiento en la segunda mitad del año, reforzando la posición de Paraguay como proveedor confiable en el mercado internacional de productos forestales y subrayando la importancia estratégica del sector para la economía nacional.

Principales productos forestales

El informe del Infona detalla que los tres principales productos forestales exportados en los últimos cinco años son el carbón vegetal y sus derivados, la madera contrachapada y la madera aserrada. Los envíos se distribuyeron de esa manera:

Carbón vegetal y derivados: registró un volumen promedio anual de 13.654 toneladas y un valor promedio de US$ 5.256.373.

Madera contrachapada: promedió 1.368 toneladas anuales, con un valor FOB cercano a US$ 1,6 millones.

Madera aserrada: promedió 623 toneladas anuales, con un valor de US$ 366.776. En agosto de 2025 alcanzó 1.042 toneladas por US$ 376.120, el mayor volumen exportado del quinquenio, superando ampliamente el promedio histórico y duplicando las cifras de 2023.

Lea más: Sector forestal: exportación de madera contrachapada marca nuevo récord, destaca Infona

Del total exportado en el mes, el 68% (704 toneladas) correspondió a eucalipto proveniente de plantaciones forestales, lo que resalta la importancia de esta especie en el abastecimiento de los mercados internacionales y en la promoción de una producción forestal sostenible.