En medio de crisis por “Los sobres del poder”, Peña anuncia reducción de precios en Petropar

A través de sus redes sociales, el propio Santiago Peña informó esta mañana sobre la reducción de G. 250 en todos los combustibles de Petróleos Paraguayos (Petropar).

“Hoy, por onceava vez en este Gobierno, bajamos el precio en 250 guaraníes en todos los tipos de combustibles. Este es el Paraguay que elegimos construir: un país que se mueve, que crece y que avanza con la fuerza de su gente”, publicó el mandatario.

La medida entra en vigencia desde hoy y los precios oficiales son: diesel Porã (G. 6800), diesel Mbarete (G. 8.600), nafta Kape 88 (G. 5.740), nafta Oikoite 93 (G. 6.240) y nafta Aratiri 97 (G. 7.590).

La petrolera estatal aclaró que estos precios pueden variar conforme a la distancia de la estación de servicio y la planta de Petropar, de acuerdo al valor del flete.

La reducción de combustibles ocurre en paralelo al caso conocido como “Los sobres del poder”. El escándalo hace referencia a supuestos paquetes de dinero en efectivo —aparentemente dólares— que habrían circulado en Mburuvicha Róga y a visitas de empresarios fuera de agenda en la sede presidencial.

Luz Candado, excoordinadora de la residencia presidencial y quien destapó el escándalo, fue destituida por el presidente Peña, quien la responsabilizó tras la desaparición de uno de los sobres de dinero.

Hasta la fecha, el mandatario solo emitió un comunicado en el que no negó la existencia de los sobres ni aclaró el origen del dinero mencionado.

Los internautas no dejaron pasar el contexto político y comentaron en la publicación en X que con esta reducción se busca desviar la atención sobre el escándalo que enfrenta Peña. “Querés desviar lo de los sobres con dólares. Turista”, le posteó la usuaria Rosi Varela.