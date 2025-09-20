Falla en Itaipú obligó a la ANDE a retirar más energía de Yacyretá

Sobre la falla en Itaipú que obligó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a retirar más energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la binacional compartida con Brasil explicó que “esta descarga (flashover) ocasionó una sobrecorriente que superó los límites físicos de esos componentes y, como consecuencia, la línea fue retirada de operación por actuación de la protección”.

Agregó que las posibles causas se encuentran bajo análisis del personal de la Superintendencia de Mantenimiento, de forma a estimar las razones que desencadenaron esta anormalidad y así tomar las acciones que sean necesarias ante cualquier falla futura.

Por su parte, desde ANDE, su titular, el Ing. Félix Sosa, señaló que se realizó un mantenimiento que afectó a uno de los compartimientos de la Subestación Blindada a gas SF6/500kV.

“Por ello aumentamos el flujo de Yacyretá - ANDE durante los trabajos. El trabajo concluyó hoy viernes 19 de setiembre a las 12:35. Estamos en proceso de reprogramación de los suministros tanto Itaipú-ANDE como Yacyretá-ANDE”, indicó.

