Economía

Falla en Itaipú obligó a la ANDE a retirar más energía de Yacyretá

Ante rumores sobre una falla en Itaipú, la binacional, a través de la Superintendencia de Mantenimiento, dependiente de la Dirección Técnica de Itaipú Binacional, informó que el evento se registró el martes último, 16 de setiembre, aproximadamente a las 13:34, con la correspondiente actuación del sistema de protección asociado a la línea LT-IPU-MD1, cuyo origen fue localizado en un aislador de resina y tulipas a la altura de la cota 144. Esta situación hizo que la ANDE retirara mayor energía de la otra binacional: Yacyretá.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 03:00
Central Hidroeléctrica Itaipú.
Central Hidroeléctrica Itaipú.gentileza

Sobre la falla en Itaipú que obligó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a retirar más energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la binacional compartida con Brasil explicó que “esta descarga (flashover) ocasionó una sobrecorriente que superó los límites físicos de esos componentes y, como consecuencia, la línea fue retirada de operación por actuación de la protección”.

Agregó que las posibles causas se encuentran bajo análisis del personal de la Superintendencia de Mantenimiento, de forma a estimar las razones que desencadenaron esta anormalidad y así tomar las acciones que sean necesarias ante cualquier falla futura.

Lea más: Itaipú e Itamaraty justifican creación de gastos socioambientales sin aprobación del Congreso

Por su parte, desde ANDE, su titular, el Ing. Félix Sosa, señaló que se realizó un mantenimiento que afectó a uno de los compartimientos de la Subestación Blindada a gas SF6/500kV.

“Por ello aumentamos el flujo de Yacyretá - ANDE durante los trabajos. El trabajo concluyó hoy viernes 19 de setiembre a las 12:35. Estamos en proceso de reprogramación de los suministros tanto Itaipú-ANDE como Yacyretá-ANDE”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado