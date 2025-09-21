Economía

Falla en línea de transmisión dejó sin energía a varios barrios de Asunción

La ANDE informó que ayer, a las 11:50 horas, se produjo una interrupción en el suministro eléctrico debido a una falla en uno de los conductores subterráneos de la Línea de Transmisión de 66 kV Puerto Botánico – Mburucuyá. El incidente dejó fuera de servicio a la Subestación Mburucuyá y afectó a varios barrios de la capital.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 14:39
De acuerdo con el comunicado de la empresa estatal de electricidad, la avería se habría originado por la pérdida de aislación en uno de los conductores subterráneos. Tras el corte, cuadrillas técnicas fueron movilizadas para verificar el tendido y ubicar con precisión el punto exacto de la falla, con el objetivo de iniciar de inmediato las tareas de reparación.

Si bien la interrupción afectó de forma directa a distintos sectores, la ANDE señaló que a primeras horas de la tarde ya se había logrado restablecer el 85 % del servicio, gracias a la transferencia de carga hacia otras subestaciones.

La institución indicó que la reposición total se concretaría en el transcurso de la tarde, a través de la transferencia completa a otros centros de distribución, mientras avanzan los trabajos correctivos sobre la línea dañada. Los barrios que quedaron sin energía fueron Mburucuyá, San Jorge, Manorá, Mbocayaty, Loma Pytã, Madame Lynch y Las Carmelitas.

