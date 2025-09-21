Falla en línea de transmisión dejó sin energía a varios barrios de Asunción

De acuerdo con el comunicado de la empresa estatal de electricidad, la avería se habría originado por la pérdida de aislación en uno de los conductores subterráneos. Tras el corte, cuadrillas técnicas fueron movilizadas para verificar el tendido y ubicar con precisión el punto exacto de la falla, con el objetivo de iniciar de inmediato las tareas de reparación.

Si bien la interrupción afectó de forma directa a distintos sectores, la ANDE señaló que a primeras horas de la tarde ya se había logrado restablecer el 85 % del servicio, gracias a la transferencia de carga hacia otras subestaciones.

La institución indicó que la reposición total se concretaría en el transcurso de la tarde, a través de la transferencia completa a otros centros de distribución, mientras avanzan los trabajos correctivos sobre la línea dañada. Los barrios que quedaron sin energía fueron Mburucuyá, San Jorge, Manorá, Mbocayaty, Loma Pytã, Madame Lynch y Las Carmelitas.