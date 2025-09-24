Paraguay pone “picante” al comercio: inaugurarán primera planta de ají y prevén exportaciones a EE.UU.

La cooperativa Agronorte prevé inaugurar este viernes la primera planta procesadora de ají en Paraguay y esta se encontrará en Guayaibí, departamento de San Pedro.

De momento la producción se impulsa con 25 hectáreas cultivadas por 50 socios y se espera alcanzar las 55 hectáreas antes de fin de año, según Rediex. “La inauguración de esta planta no solo representa un avance tecnológico y comercial, sino también un modelo de articulación que promueve la inclusión de comunidades indígenas, el fortalecimiento de cooperativas y la diversificación de la matriz”, agregan.

También la intención es que luego de un procesamiento, lo producido sea exportado como pasta de ají al mercado de Estados Unidos entre los dos meses próximos.

Según el gerente de la mencionada cooperativa, Rolando Chávez, el ají puede dejar ganancias entre 50 y 80 millones por hectárea, unos números que van muy por encima del sésamo o la chía.

