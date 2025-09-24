Economía

Paraguay pone “picante” al comercio: inaugurarán primera planta de ají y prevén exportaciones a EE.UU.

La Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) dio a conocer que una cooperativa paraguaya va a inaugurar la primera planta de procesadora de ají en nuestro país. Las expectativas se concentran en exportar el producto a los Estados Unidos.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 17:02
Ají: picante en el paladar y difícil en el campo
El ají es un cultivo de origen antillano que fue expandido por los españoles por toda Sudamérica.vaitekune

La cooperativa Agronorte prevé inaugurar este viernes la primera planta procesadora de ají en Paraguay y esta se encontrará en Guayaibí, departamento de San Pedro.

De momento la producción se impulsa con 25 hectáreas cultivadas por 50 socios y se espera alcanzar las 55 hectáreas antes de fin de año, según Rediex. “La inauguración de esta planta no solo representa un avance tecnológico y comercial, sino también un modelo de articulación que promueve la inclusión de comunidades indígenas, el fortalecimiento de cooperativas y la diversificación de la matriz”, agregan.

También la intención es que luego de un procesamiento, lo producido sea exportado como pasta de ají al mercado de Estados Unidos entre los dos meses próximos.

Según el gerente de la mencionada cooperativa, Rolando Chávez, el ají puede dejar ganancias entre 50 y 80 millones por hectárea, unos números que van muy por encima del sésamo o la chía.

