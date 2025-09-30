Economía

MOPC licita obras para revitalizar el Centro Histórico de Asunción: esto costará

Con una inversión millonaria, el MOPC publicó una licitación que promete recuperar espacios emblemáticos del centro histórico de Asunción, con financiamiento del Banco Mundial. La primera etapa del proyecto abarca plazas, veredas y el corredor Paraguayo Independiente.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 16:45
MOPC licita obras para revitalizar el Centro Histórico de Asunción.
MOPC licita obras para revitalizar el Centro Histórico de Asunción.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que con el objetivo de recuperar y modernizar los principales espacios públicos y reconstruir el corredor cívico Paraguayo Independiente, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, puso en marcha la Licitación Pública Nacional Nº 92/2025, con una inversión estimada de G. 77.156 millones.

Se trata de la convocatoria dirigida a empresas interesadas en la elaboración del Diseño Ejecutivo –Fase 1 y la Construcción de Obra– del proyecto de Revitalización del Centro Histórico de Asunción (CHA), que forma parte del Programa Resiliencia Urbana, financiado por el Banco Mundial (BIRF 9451-PY).

Todas las intervenciones previstas en este emprendimiento buscan poner en valor el patrimonio histórico mediante acciones urbanas integrales que garanticen seguridad, accesibilidad y nuevas oportunidades para la ciudadanía.

La entrega de ofertas se realizará el jueves 30 de octubre de 2025, a las 09:00, en la Mesa de Entrada Única, Planta Baja del Edificio Central del MOPC, y la apertura de las ofertas será a las 09:30 en el Salón de Actos, tercer piso del mismo edificio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Obras cloacales de la cuenca Lambaré: MOPC canceló licitación tras recibir “ofertas de oro”

Así quedaría la calle Palma, según los datos proporcionados por el MOPC.
Así quedaría la calle Palma, según los datos proporcionados por el MOPC.

Alcance de la Fase 1

Las obras de esta primera fase se concentrarán en la calle El Paraguayo Independiente y en el conjunto de plazas del Cabildo, la Plaza de los Desaparecidos, la Plazoleta Isabel La Católica, la Plaza Uruguaya y calles aledañas.

Lea más: MOPC prioriza un parque costero y de reserva en zona de influencia de “Bachi” Núñez

Se prevé la repavimentación de calzadas y veredas unificadas, el soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como mejoras en agua potable, drenaje pluvial y cloacal, y la instalación de luminarias LED con cableado subterráneo. Además, se renovarán los espacios públicos con mobiliario urbano, áreas verdes y paisajismo, y se pondrá en valor la Antigua Estación del Ferrocarril.

En una segunda fase, el proyecto abarcará sectores de mayor circulación, como la calle Palma y el conjunto de las Cuatro Plazas, consolidando la conectividad peatonal y urbana.

Enlace copiado