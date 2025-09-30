Economía

Productores amenazan con movilizaciones si no mejora el mercado de la papa en Paraguarí

GRAL. CABALLERO, departamento de Paraguarí. Con el inicio de la primera cosecha de papa en la zona, los productores advirtieron que si en un plazo de quince días no mejora la situación del mercado, podrían llevar adelante una serie de manifestaciones. Reclaman mercado seguro y precio justo por sus productos.

Por Emilce Ramírez
30 de septiembre de 2025 - 21:47
Los productores están esperanzados en vender la papa a buen precio.
Los productores están esperanzados en vender la papa a buen precio.Emilce Ramirez

El productor Víctor Curtido señaló que en principio, tras reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y técnicos de diferentes reparticiones del ente agrario, se había acordado un precio de G.5.000 por kilo de papa.

No obstante, los compradores que ingresaron el fin de semana solo ofrecieron G. 4.000 por kilo, lo que generó malestar entre los agricultores.

El productor Víctor Curtido, asegura que si no encuentran mercado realizarán manifestaciones.
El productor Víctor Curtido, asegura que si no encuentran mercado realizarán manifestaciones.

Lea más: Plaga en cultivos de papa: CDA de Paraguarí reconoce limitaciones y pide calma a productores

Respecto a la cebolla, Curtido explicó que les preocupa que muy poco son los compradores que están entrando en sus fincas y que si en 15 días no se normaliza la comercialización saldrán a manifestarse por un mercado seguro y precio justo por sus productos.

Según los datos proporcionados por el responsable del programa de papa y cebolla del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Diego Garcete, durante el fin de semana pasado se comercializaron aproximadamente dos mil bolsas en la zona del distrito de Gral. Caballero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del distrito de Gral. Caballero ya salió el fin de semana 2000 bolsas de papa.
Del distrito de Gral. Caballero ya salió el fin de semana 2000 bolsas de papa.

Lea más: Gral. Caballero: Productores esperan precio justo para cosechar papa

Destacó que se estima que a nivel nacional, los productores ya están comercializando unas cuatro mil bolsas desde diferentes puntos del departamento. El precio de venta libre, retirado de finca, se mantiene en G. 80.000 y por kilo se está vendiendo a G.4000 por bolsa de 18 kilos.

Estiman una cosecha de hasta cuatro millones de kilos de papa

Se prevé que durante los próximos 15 días se alcance cerca de un millón de kilogramos de papa comercializada, y para todo el mes de octubre, la producción del departamento podría oscilar entre tres y cuatro millones de kilos.

La campaña se extenderá hasta la primera semana de noviembre, garantizando la continuidad de la comercialización.

Se estima que en el departamento de Paraguarí, se tendrá una producción entre 3 millones a 4 millones de kilos.
Se estima que en el departamento de Paraguarí, se tendrá una producción entre 3 millones a 4 millones de kilos.

El responsable del programa de papa y cebolla, señaló que los canales de distribución están preparados para sostener la demanda del mercado durante toda la temporada de cosecha. Y que la producción de la zona podría extenderse hasta noviembre.

Enlace copiado