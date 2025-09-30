Productores amenazan con movilizaciones si no mejora el mercado de la papa en Paraguarí

El productor Víctor Curtido señaló que en principio, tras reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y técnicos de diferentes reparticiones del ente agrario, se había acordado un precio de G.5.000 por kilo de papa.
No obstante, los compradores que ingresaron el fin de semana solo ofrecieron G. 4.000 por kilo, lo que generó malestar entre los agricultores.
Respecto a la cebolla, Curtido explicó que les preocupa que muy poco son los compradores que están entrando en sus fincas y que si en 15 días no se normaliza la comercialización saldrán a manifestarse por un mercado seguro y precio justo por sus productos.
Según los datos proporcionados por el responsable del programa de papa y cebolla del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Diego Garcete, durante el fin de semana pasado se comercializaron aproximadamente dos mil bolsas en la zona del distrito de Gral. Caballero.
Destacó que se estima que a nivel nacional, los productores ya están comercializando unas cuatro mil bolsas desde diferentes puntos del departamento. El precio de venta libre, retirado de finca, se mantiene en G. 80.000 y por kilo se está vendiendo a G.4000 por bolsa de 18 kilos.
Estiman una cosecha de hasta cuatro millones de kilos de papa
Se prevé que durante los próximos 15 días se alcance cerca de un millón de kilogramos de papa comercializada, y para todo el mes de octubre, la producción del departamento podría oscilar entre tres y cuatro millones de kilos.
La campaña se extenderá hasta la primera semana de noviembre, garantizando la continuidad de la comercialización.
El responsable del programa de papa y cebolla, señaló que los canales de distribución están preparados para sostener la demanda del mercado durante toda la temporada de cosecha. Y que la producción de la zona podría extenderse hasta noviembre.