Productores amenazan con movilizaciones si no mejora el mercado de la papa en Paraguarí

GRAL. CABALLERO, departamento de Paraguarí. Con el inicio de la primera cosecha de papa en la zona, los productores advirtieron que si en un plazo de quince días no mejora la situación del mercado, podrían llevar adelante una serie de manifestaciones. Reclaman mercado seguro y precio justo por sus productos.