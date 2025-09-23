Gral. Caballero: Productores esperan precio justo para cosechar papa

El productor Víctor Curtido señaló que en la zona existen más de 400 productores de papa, de los cuales alrededor de 20 hectáreas ya están listas para la cosecha. Parte de los agricultores invirtieron en la compra de semillas y otros recibieron provisión temprana del Ministerio de Agricultura.

Aclaró que en las fincas productivas, ya está todo listo para cosechar la papa, solo están aguardando que fije buen precio en el mercado nacional. En este distrito estiman obtener en la primera cosecha alrededor de 100.000 kilos.

El productor Curtido explicó que la intención es comercializar a G. 5.000 guaraníes, lo que generará un ingreso aproximado a la economía local de G. 500 millones.

Piden apoyo contra el contrabando

Los agricultores de la zona enfatizaron que requieren mayor apoyo estatal y un control riguroso del contrabando, ya que la competencia desleal afecta directamente la comercialización interna y el precio justo para la producción nacional.

Señaló que el costo de producción es elevado y que muchos productores se encuentran endeudados, por lo que vender a buen precio es clave para poder sostener la actividad.

Con la primera cosecha ya lista, los productores de Caballero esperan que el mercado nacional responda favorablemente y que las autoridades garanticen condiciones justas de comercialización.

Aclaró que la producción de papa en esta parte del departamento de Paraguarí no se vio afectada por plagas, gracias a los controles diarios realizados. Además, todos los agricultores que recibieron semillas fueron previamente capacitados sobre manejos cultuales para prevenir cualquier eventual aparición de enfermedades.

Finalmente, dijo que en este distrito, las plantas de papa presentan un follaje verde y saludable. Algunos bulbos llegan a pesar más de medio kilo, todos en buen estado, lo que genera una gran expectativa de poder vender la producción a buen precio, explicó Curtido.