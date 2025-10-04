La deuda pública sigue aumentando y ya llega al 42,3% del PIB

El saldo de la deuda pública incluye los compromisos asumidos por el gobierno central o administración central y las entidades descentralizadas, con la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas.

Al gobierno central le corresponde US$ 17.538,1 millones, representa el 88,9% del total y equivale a 37,6% del PIB; y a la administración descentralizada US$ 2.193,9 millones, representa el 11,1% del total y equivale a 4,7% del PIB.

En total el monto acumulado de enero a agosto suma US$ 19.732 millones, equivale a 42,3% del PIB, y representa un aumento de US$ 1.648,8 millones con respecto al cierre del año pasado.

Los datos del MEF dan cuenta que en diciembre de 2024 el saldo de la deuda cerró en US$ 18.083,2 millones, que equivalía a 40,2% del PIB.

En enero el monto se aumentó US$ 89 millones; en febrero, US$ 45 millones; en marzo, US$ 806,5 millones; en abril, US$ 40,7 millones; en mayo se redujo US$ 37,7 millones.

Luego en junio la deuda volvió a incrementarse en US$ 58,7 millones; en julio, US$ 547,5 millones y en agosto, US$ 99,1 millones.

Deuda por préstamos de entidades financieras

El informe del MEF indica que la deuda contraída mediante préstamos de organismos financieros multilaterales y bilaterales asciende a US$ 8.643,5 millones, que representa 43,8% del total.

Según los datos de la cartera, actualmente están en ejecución proyectos financiados con préstamos de estos organismos por US$ 6.532 millones, con una ejecución del 49,7% al mes de agosto.

También está en gestión un nuevo paquete de préstamos por US$ 848,7 millones con tres organismos internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF Banco de Desarrollo de América Latina y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica).

El paquete incluye igualmente una línea de crédito contingente no comprometida de liquidez de US$ 300 millones, que está en trámite para su aprobación en el Congreso desde 2020, otorgada por CAF para que sea ejecutada por el entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía.

Deuda por bonos y “ley llave en mano”

A través de la emisión de bonos, por su parte, la deuda asciende a US$ 10.531,9 millones, que equivale a 53,4% del total, según el informe de la cartera de Economía.

En este grupo se incluye la colocación de bonos del Tesoro en el mercado internacional y local, así como los bonos perpetuos emitidos a favor del Banco Central del Paraguay (BCP) para salar una histórica deuda de las entidades pública en liquidación.

Este año el Tesoro ya colocó bonos soberanos por US$ 1.200 millones en el mes de febrero, luego en marzo, realizó la primera colocación en el mercado doméstico; en junio la segunda y; en setiembre la tercera, sumando un total de más de G. 1,3 billones (US$ 193 millones al cambio vigente).

Con respecto a la deuda por ejecución de obras públicas, vía Ley N° 5074/2013 o “ley llave en mano”, el monto asciende a la suma de US$ 556,6 millones, que implica 2,8% del total de la deuda pública.

