PGN 2026: MDP solicita aumentar bonificaciones para defensores públicos

El defensor general del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Javier Dejesús Esquivel, expuso este lunes ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026.

A través del video que proyectaron señalan que el MDP es un pilar esencial del Estado de Derecho, garante del acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

Según informaron, la institución cuenta con 1.700 funcionarios, 540 contratados y 377 defensores públicos, distribuidos por fuero.

El referido ministerio tiene asignado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que presentó el Poder Ejecutivo un total de G. 294.333 millones (US$ 37,3 millones al cambio presupuestado).

El monto previsto representa un leve incremento de 1,5% respecto al presupuesto aprobado 2025, que representa G. 4.443 millones.

Adenda para equiparar bonificaciones

Esquivel planteó a la comisión bicameral una adenda al proyecto por un monto de más de G. 31.000 millones, que serían destinados a servicios de imprenta, de comunicación (internet), seguro médico, activos intangibles (antivirus), cobertura para ujier y defensores públicos.

Además, la incorporación de un artículo de la actual ley de presupuesto que otorga 0,1% de contrataciones públicas para la Defensa Pública, que no fue contemplada en el proyecto de ley de PGN 2026; así también la equiparación de la bonificación con los agentes fiscales.

En ese sentido, explicaron que la diferencia entre las bonificaciones que percibe el agente fiscal del Ministerio Público y el defensor del Ministerio de la Defensa Pública es de G. 3.710.400 mensual.

Algunos de los parlamentarios que intervinieron tras la exposición de Esquivel, señalaron que estaban de acuerdo con la propuesta y que buscarían la manera de incluir en el proyecto de ley de presupuesto.